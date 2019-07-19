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Иранский Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер. Его подозревают в контрабанде нефти

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что задержал в Ормузском проливе танкер Великобритании. Об этом вечером 19 июля сообщает местный телеканала Press TV.  

По данным издания, речь идет о танкере Stena Impero. Местные информагентства уточняют, что судно задержано «за несоблюдение международных законов». В британском МИДе заявили, что пока проверяют эту информацию. На борту танкера находятся 23 человека. Иранские власти считают, что судно занималось контрабандой нефти.

Компания-владелец танкера  Stena Bulk & Northern Marine Management выпустила официальное заявление.

«К зарегистрированному в Великобритании судну Stena Impero подошли неопознанные небольшие плавательные средства и вертолет во время прохода через Ормузский пролив, судно в этот момент находилось в международных водах. Мы в настоящий момент не можем связаться с судном, которое направляется на север, к Ирану», – говорится в сообщении компании.

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Сообщений о пострадавших до сих пор не поступало, уточнил владелец судна.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что американский военный корабль сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе. При этом в Иране рассказали, что дрон якобы никто не сбивал и даже опубликовали видеозапись того, как он снимает палубу корабля ВМС США.

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