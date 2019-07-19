Катер взорвался на водохранилище в Башкирии. Пострадали шестеро человек, в том числе — трое детей

После взрыва на катере в Башкирии трое детей и трое взрослых госпитализированы с ожогами разной степени тяжести. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

Авария, по данным ведомства, произошла 19 июля на Павловском водохранилище в Нуримановском районе. На катере катались трое взрослых и трое детей (3,9 и 17 лет). У него заглох двигатель, а когда его попытались завести — загорелись пары бензина и произошел взрыв. Следователи проволят проверку по факту происшествия.