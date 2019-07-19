Сборная России сыграет в Петербурге с Бельгией в рамках отбора на Евро-2020

Отборочный матч Чемпионата Европы-2020 против бельгийцев сборная России по футболу проведет в Петербурге. Об этом 19 июля сообщили в Российском футбольном союзе.

Игра пройдет 16 ноября на стадионе «Газпром Арена». В РФС напомнили, что петербургский стадион уже принимал матчи чемпионата мира-2018. Летом 2020 года в Северной столице пройдут три матча группового этапа и один четвертьфинал чемпионата Европы. «Газпром Арена» также претендует на проведение финала Лиги чемпионов-2020/21.