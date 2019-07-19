Робот-флейтистка принесла петербургским студентам «серебро» на крупнейшем турнире по робототехнике в Сиднее

Робот-флейтистка по имени Эльза (ELSA) принесла петербургскому Университету ИТМО «серебро» на мировом турнире RoboCup2019. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба вуза.

Крупнейшие в мире робототехнические соревнования проходили в Сиднее. Высокая конкуренция не помешала российской команде занять почётное второе место в номинации OnStage Advanced юношеской лиги соревнований. Также сборная Университета ИТМО вместе с участниками из Китая и Мексики победила в соревновании объединенных команд – RoboCup SuperTeam Challenge. Таким образом, ИТМО показал лучший результат среди всех российских участников юношеской лиги RoboCup. Первое место на турнире досталось команде из Сингапура, третье — студентам из США.

В Сидней сборная ИТМО прилетела с роботом-гуманоидом ELSA – одаренной флейтисткой, которая умеет импровизировать на блок-флейте. Робот распознает аккорды и их последовательность и может сгенерировать некую музыкальную тему на основе пентаноники.

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«К финалу в Австралии мы постарались сделать ELSA максимально надежной: все механизмы должны были работать быстро и без нареканий. Мы перепаяли всю электронику и усовершенствовали механизмы рук флейтистки, также сделали ее более музыкальной. В итоге ее импровизация стала гораздо лучше восприниматься на слух», – рассказывает тренер команды Университета ИТМО Игорь Лосицкий.

Сперва студенты показали Эльзу «без мишуры», рассказали, из чего она состоит и как работает. Затем участники турнира рассказали об этапах создания робота экспертам. После этого флейтистку, облачённую в кринолин, представили публике и попросили сыграть.

Всего в RoboCup 2019 участвовали 11 команд из России. Во взрослой лиге в соревнованиях роботов-футболистов первое место заняла команда Московского физико-технического института.