Поставщик подводных беспилотников для Минобороны: информация об уголовном деле недостоверна

В московской компании «Тетис Про» опровергли появившуюся ранее информацию о якобы возбужденном в отношении компании уголовном деле. Как сообщили «Фонтанке» в компании, она не заключала никаких договоров с фиктивными фирмами.

Ранее сообщалось, что следственный отдел ОМВД по столичному району Академический якобы возбудил уголовное дело по факту хищений при поставке подводных беспилотников для Минобороны. Однако в действительности дело не возбуждалось. Кроме того, «Тетис Про» не занимается «оснащением госпредприятий и силовых ведомств оборудованием для мониторинга и охраны акваторий». Официальная сфера деятельности компании: «создание современной поисково-спасательной техники и подводно-технического оборудования».