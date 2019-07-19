Путин перенес саммиты БРИКС и ШОС в Петербург. На них собирается слишком много участников для Челябинска

Саммиты БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Бразилия, Россия, Индия, Китай, Африка) и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) пройдут в Петербурге вместо Челябинска. Об этом 19 июля заявил Владимир Путин на встрече с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером, пишет ТАСС.

При этом президент отметил, что некоторые мероприятия в рамках председательства России в этой организации все же пройдут в Челябинске. Путин отметил, что место проведения пришлось поменять из-за обилия участников.

«Мы планировали в Челябинске два крупных международных мероприятия – ШОС и БРИКС. В одной из организаций мы уже начали председательствовать, в другой – председательство перейдет к нам на следующий год. Но в связи с ростом, увеличением числа участников этих мероприятий мы вынуждены будем проводить эти мероприятия на два города. В Челябинске будем проводить ряд мероприятий, но сам саммит – в Санкт-Петербурге», – пояснил Путин.

