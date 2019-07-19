Поезд-демон в огне. В Петербурге задымилась электричка с числом 666 в номере рейса

Пригородный поезд Петербург – Ивангород с рейсовым номером 6661 задымился вечером 19 июля почти сразу после отправления. Неисправность выбила высоковольтные контакты и вызвала массовый сбой в расписании.

Как стало известно «Фонтанке», около 18 часов 20 минут на станции Броневая в нескольких километрах от Балтийского вокзала задымился поезд. Пассажиров вывели из второго вагона, обесточенная электричка встала намертво и заблокировала движение. Ни один поезд не мог ни отправиться с вокзала, ни прибыть. Предположительной причиной стала неисправность высоковольтных контактов.

В пресс-службе ОЖД подтвердили техническую причину остановки ивангородского поезда.

«Время задержки других составов составляет от 15 минут до одного часа», – уточнили в пресс-службе. По официальной информации железнодорожников, задержаны два поезда. В транспортной полиции «Фонтанке» говорили о двадцати.