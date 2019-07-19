"Срочно в Россию". Финны обрадовались электронным визам в Петербург и Ленобласть

Финны уже начали радоваться возможному введению электронных виз для иностранцев в Петербурге и Ленобласти. Напомним, 19 июля соответствующий указ подписал Владимир Путин. Список стран пока не определен, но в соседней Финляндии новость восприняли с воодушевлением.

В комментариях на сайте издания Ilta-Sanomat, которое рассказало о нововведении, которое должно вступить в силу с октября 2019 года, пользователи уже собирают чемоданы.

"Отлично, сразу в путь, как только все детали по визе прояснятся", – пишет читатель под ником Rami.

"Да! Отличная новость!" – восторгается Ookke.

Реклама



"Как хорошо, что процесс оформления визы облегчится. так и должно быть между странами-друзьями", – считает Stig.

Это Топ-3 самых популярных комментариев.

Финские туроператоры, с одной стороны, уже готовятся считать убытки от клиентов, которые заказывали у них визы (а в связи с трудностью процесса эти полномочия действительно делегировали именно туроператорам), с другой – потирают руки в надежде привлечь больше пакетных туристов, например, организуя в России корпоративы. Ведь оформить электронную визу можно будет за четыре дня и при этом бесплатно – по крайней мере, на время тестового периода. С 2021 года электронные визы планируется ввести для иностранцев по всей России. Пока такой режим действует в Дальневосточном округе и Калининградской области.