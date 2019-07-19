Электронное окно в Россию. Петербург ждёт притока иностранцев с упрощением визового режима

Петербург с октября 2019 года ожидает значительный рост турпотока - иностранцы смогут приезжать к нам по электронной визе. В то же время туроператоры за рубежом отмечают - России ещё нужно хорошо поработать над турпродуктом.

Об упрощении визового режима специально для Петербурга еще в 2017 году просил президента Владимира Путина губернатор Георгий Полтавченко. Речь шла о введении электронных виз, а также о свободном въезде для тех, кто прибывает в Северную столицу на самолете и намерен остаться на 72 часа. Но тогда город не получил ни положительного, ни отрицательного ответа. Снова к вопросу электронных виз решили вернуться после окончания чемпионата мира по футболу. Опыт Fan-ID, которые по сути стали аналогом электронной визы, продемонстрировал, что инструмент работает. А вот сложность оформления стандартного въездного документа может свести на нет весь экономический эффект мундиаля: болельщики, оценившие российское гостеприимство, не вернутся и не привезут друзей, опасались участники рынка. Сменивший Георгия Полтавченко на посту главы города Александр Беглов вновь обратился к Владимиру Путину с просьбой ввести электронные визы. Перед грядущими выборами Беглову быстрее, чем предшественнику, удается достучаться до первых лиц страны.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 1 октября 2019 года электронных виз для Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации 19 июля.

«Установить, что с 1 октября 2019 года въезд в РФ и выезд из РФ иностранных граждан через пункты пропуска через государственную границу РФ, расположенные на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, может осуществляться на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов», – говорится в тексте указа.

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Визу можно будет получить на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в стране не более восьми суток. Консульский сбор за выдачу взиматься не будет. Чтобы получить ее, необходимо заполнить заявление на сайте МИДа не позднее, чем за четыре дня до даты въезда в Россию.

Режим электронных виз уже существует с августа 2018 года на Дальнем Востоке и с 1 июля 2019 года – в Калининградской области. При этом список стран, которым доступно ее оформление, ограничен. Для Владивостока их 18: это, например, Индия, Катар, КНР, КНДР, Марокко, Мексика и Эмираты. Калининград по электронной визе могут посетить жители 53 стран.

Правительству РФ до 1 октября поручено утвердить перечни иностранных государств, граждане которых смогут осуществлять въезд в РФ и выезд из РФ через пункты пропуска Ленобласти на основании электронных виз.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, внедрение электронных виз может увеличить турпоток на 20 – 25%. В основном прирост произойдет за счет самостоятельных путешественников, гостей из соседних стран, которые будут приезжать в туры выходного дня, а также туристов из европейских государств с удобным авиасообщением.

Глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич затруднился оперативно оценить влияние введения электронных виз для города и пообещал связаться с корреспондентом позднее. Ранее чиновник заявлял, что город может рассчитывать на увеличение турпотока не менее чем на 30%. Но пока чиновники не уверены в текущих показателях. Прежде Смольный оценивал, что в 2018 году Северную столицу посетили 8,2 млн человек. Но после смены методологии обнаружил, что реальное число туристов достигло 15 млн.

Участники рынка называют решение о введении электронных виз революцией. «По сути мы протягиваем руку массовому индивидуальному туристу. По опыту других стран, в перспективе 3-5 лет турпоток может вырасти в два раза», – комментирует совладелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы.

По его словам, пока не ясно, будут ли электронные визы доступны всем иностранцам или список ограничат, как для Калининграда и Владивостока. «Но если туда войдут Западная Европа, США и Китай — это уже будет прорыв», – отмечает он.

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В соседней Финляндии опрошенные «Фонтанкой» туроператоры ожидают в связи с введением электронных виз роста числа пакетных туристов до 30%. Несмотря на то, что предсказуемо увеличится количество самостоятельных путешественников, турфирмы видят для себя новые возможности, например, по продаже корпоративных туров.

Петер Холст, генеральный директор компании Lahialuematkat, одной из крупнейших в Финляндии по продаже пакетных туров в Россию, в офисах которой расположено представительство Visit Russia в Хельсинки, считает нововведение хорошим стимулом для иностранцев.

«Конечно, это повлечет развитие туризма. В России он сейчас на подъеме, и интерес к стране целиком вернулся после крымских событий, низкий курс рубля тоже влияет. Весь остальной мир уже объездили, а в России много интересных мест, но попасть туда не так просто, как в другие страны. Потребность упростить визовый режим для развития туризма назрела уже давно», – говорит Холст.

По его словам, сейчас на рынке Финляндии однократная виза стоит 85-90 евро (из них 35 евро — консульский сбор, 26 евро — сбор визового центра), и финны, в отличие от россиян, которым нужен Шенген, не спешат обращаться напрямую в визовый центр (ВЦ есть в Лаппеенранте, Хельсинки и Турку).

Иностранцу для получения туристической визы нужно иметь подтверждение о предоставлении туристических услуг от турфирмы либо приглашение, которое утверждено в органах УФМС (но его получение может занять 30 дней). У турфирмы же есть связи и партнёры в качестве принимающей стороны. Однократную визу делают за 8-9 дней.Теперь туристы смогут приехать «вольно», без брони в гостинице. Сейчас отели берут за приглашение на срок пребывания у них постояльца до 30 долларов.

«То, что виза будет бесплатной, не значит, что представители туротрасли будут чувствовать экономическую пользу – народ будет ездить самостоятельно. Представителю турбизнеса, который должен клиента ловить, продавать пакетные туры будет сложнее, а тому поколению, которое привыкло все заказывать через Интернет, – проще. Примерно 40% наших клиентов заказывают только визы. Для большинства настоящих туристов 8 дней, наверное, достаточно», – говорит Холст.

Однако среди финнов, имеющих российскую визу, очень многие живут в приграничном регионе и используют её в утилитарных целях: заправляют машину, покупают продукты, шины, автозапчасти, делают ремонт авто и проходят техобслуживание. Такие продолжат брать визу сроком на год или два, поскольку в Россию они ездят чаще, чем раз в месяц.

Ещё одна переменная, от которой может зависеть турпоток — стоимость визы. На время эксперимента она бесплатная, но будет ли она таковой и дальше — пока непонятно.

«Я не думаю, что российское государство откажется от того, чтобы получить деньги от каждого туриста, учитывая, что другие страны так не делают. По принципу дипломатической взаимности консульский сбор России для граждан стран Шенгена и сбор стран Шенгена для россиян составляет 35 евро. Думаю, что после тестового периода электронная виза будет стоить не меньше 35 евро», – говорит Холст.

Туроператоры отмечают, что введение электронной визы – очевидный шаг вперед, но, чтобы действительно привлечь туристов, России нужно работать над формированием качественного турпродукта за рубежом. Если сравнивать с Финляндией, которая огромные силы и деньги тратит на привлечение туристов и продвижение себя за рубежом, Россия работает в этом направлении недостаточно эффективно.

Галина Бояркова, Яна Пруссакова, "Фонтанка.ру"