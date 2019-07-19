Хлебный год следователя Русакова. Вещдоки - раздарить, злодеев - распустить

Быть в постоянном движении до своего ареста приходилось начальнику транспортного следствия Петербурга. Роман Русаков обвинен во взятках и бесплатной раздаче «айфонов». Его дело показывает, с каким трудом достаются следователям внезарплатные блага.

Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

О поступлении уголовного дела Русакова в Петроградский районный суд сообщила 19 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Задержали его при получении посредником 5 млн рублей, но это был не самый щедрый эпизод в недолгой начальственной биографии. Расследование приоткрыло следственную кухню.

Руководителем Ленинградского отдела Северо-Западного следственного управления на транспорте СК Русаков был назначен в октябре 2016 года. В Петербург он переехал из Омска, где получал миллиона по полтора в год, жил не в самой богатой квартире, но мог себе позволить Toyota Land Cruiser Prado.

Если верить коллегам Русакова, проявлять деятельное участие в расследовании дел подполковник начал довольно быстро. Через несколько месяцев после его назначения, в мае 2017-го, на инспектора таможенного поста МАПП «Брусничное» Елену Моисеенкову возбудили уголовное дело по злоупотреблению должностными полномочиями. При обысках подчиненные Русакова изъяли 30 телефонов iPhone7. Роман Владимирович лично озаботился хранением вещественных доказательств и принял под роспись партию, поместив их в сейф служебного кабинета.

Хозяева изъятых телефонов не объявлялись – что объяснимо, так как их ввезли незаконно, – и Русаков, по версии обвинения, включил режим щедрости. Два iPhone7 передал своему давнему знакомому Мушегу Товмасяну, еще один в качестве благодарности за некую услугу преподнес следователю Дзюбе, четвертый продал за 50 тысяч, пятый подарил, шестой взял себе. Потом из коллекции пропали еще девять аппаратов. Итого – 15. По мнению обвинения, подполковник заменил их дешевыми репликами.

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«Русаков причинил существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства. что повлекло за собой невосполнимую утрату вещественных доказательств», – за это подполковнику предъявили превышение должностных полномочий.

Одновременно с телефонным делом отдел Русакова раскручивал еще одну перспективную историю. Плавучий ресторан DoZari на проспекте Добролюбова в мае 2017 года удостоился группового визита силовиков. Были все – ФСБ, МЧС, Роспотребнадзор и, конечно, следователи Романа Владимировича. Дебаркадер сочли негодным к эксплуатации, составили внушительный список нарушенных норм санпина и временно прикрыли ресторан.

Материал доследственной проверки находился у подчиненной Русакова – следователя Нужной. Заведение держали на коротком поводке. Ход уголовному делу не давали, но периодически о себе напоминали. После очередного осмотра ресторана подполковник, по версии следствия, вышел на учредителя компании-владельца DoZari. За миллион рублей он якобы согласился лично вскрыть опечатанные помещения, тем самым позволив возобновить работу ресторана. В свой отдел Русаков предпринимателя не приглашал, а под формальным предлогом забрать документы отправил на дебаркадер своего делопроизводителя. Он забрал папку и передал Русакову на Адмиралтейской набережной. Следствие считает, что в ней лежали деньги. К этому моменту двери ресторана уже были распечатаны подполковником.

Еще раз следователь Нужная понадобилась в декабре 2017 года. Русаков расписал ей уголовное дело гражданина Финляндии Николая Шуляра. Он набедокурил на таможне МАПП «Торфяновка». Инспектор решил проверить его микроавтобус, Шуляр ускорился, сотрудник выпал из салона на ходу. Дело возбудили по части 2 статьи 318 УК «Насилие в отношении представителя власти, опасное для жизни или здоровья». Финна отправили в СИЗО, но он очень хотел на свободу. Русаков проявил великодушие с оттенками стяжательства, уверено обвинение. Будто бы он попросил Мушега Товмасяна подыскать предприимчивых и щедрых друзей Шуляра, которые могли бы заплатить 5 млн рублей за небольшую услугу. Русаков пообещал через голову Нужной переквалифицировать дело на часть первую 318-й статьи и изменить меру пресечения.

Товмасян в поисках плательщиков не нашел ничего лучше, как познакомиться с начальником отдела противодействия коррупции Выборгской таможни Захаровым. Захаров вошел в роль, согласился на встречи с Русаковым и Товмасяном и присоветовал в качестве парламентера со стороны финна своего коллегу Невиданова. Вероятно, подполковник подозревал, что таможенники могут вести двойную игру и быть не только на стороне пятимиллионного добра. 4 июля 2018 года на встречу с Невидановым в кафе «Барвинок» Русаков не пошел, а остался в машине. За него сходил Товмасян, получил муляж денег и был задержан. Подполковника сцапали в автомобиле.

Русаков на следствии вину не признавал. От должности его освободили не сразу, через три месяца после ареста. Товмасян со всем предъявленным соглашался. Дело к рассмотрению еще не назначено.

Александр Ермаков,

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«Фонтанка.ру»