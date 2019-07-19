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19.07.2019 21:09
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За «Проспектом Славы» туман. Первый состав опоздал на два года, но доехал до «Шушар»

На строящейся станции фиолетовой линии метро встретили первый поезд. На обкатку и закрытие аванса остается пять недель. Туман в подземке еще клубится - но не над сроками, а над рельсами.

За «Проспектом Славы» туман. Первый состав опоздал на два года, но доехал до «Шушар»

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Очевидная аналогия с «Прибытием поезда» решительно не выдерживала испытания реальностью: пробный состав на то и пробный, что прибывал 19 июля на неприбранную, да и недоделанную станцию. Экскаваторы орудовали ковшами перед входом в «Шушары», стойки внутри были замотаны в пленку, в нишах на платформе были свалены тачки и строительные материалы.

Операторы и фотографы оперативно выстроились вдоль перрона и приготовились запечатлеть исторический момент; самые активные забрались на переход над рельсами, где точно так же замерли рабочие. Затянувшееся ожидание по традиции разбавляли слухами: «отъехал от «Дунайской», «очень медленно ползет»; появилась версия, что в поезде приедет Александр Беглов. Минут через 20 появилась съемочная группа ВГТРК, и кто-то пошутил: «А, так мы «Россию» просто ждали».

Первого поезда здесь ждали еще в 2017 году, так что лишние полчаса мало что меняли. Напряжение на контактный рельс на участке от «Международной» до «Шушар» дали еще с утра, после чего здесь прошла габаритная рама для проверки эксплуатационных размеров тоннеля.

В 16.33 раздался торжествующий гудок, несколько не соответствующий скорости поезда. Как сообщили в пресс-службе «Метростроя», состав всю дорогу шел в ритме 8 километров в час. В кабине рядом с машинистом возвышался глава «Петербургского метрополитена» Владимир Гарюгин, разбивая версию с Бегловым в пыль: понятно, что никому, кроме врио губернатора, если бы он правда был в поезде, вести первый состав не доверили.

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Во время короткой остановки Гарюгин, впрочем, на перроне не появился. Не стал выходить на конечной и вице-губернатор Эдуард Батанов. Зато вышли глава КРТИ Сергей Харлашкин и гендиректор «Метростроя» Николай Александров вместе с топ-менеджментом предприятия. Пассажиры пробного поезда делились впечатлениями. «Сыро, – говорил один. – А за «Проспектом Славы» в туман въехали». По данным «Фонтанки», необычное для подземки природное явление связано с работой вентиляции.  

Видимо, участники рейса руководствовались логикой костыльщика-ударщика из сюжета Ильфа и Петрова о смычке на железной дороге: «что сделано, то сделано, и говорить тут много не надо». Общения с журналистами не получилось: спешно погрузились обратно в поезд, который все так же меланхолично двинулся в сторону депо.

Дежурный вопрос о степени готовности новых станций в последнее время заиграл новыми красками: осенью 2018 года говорилось о 90%, около недели назад — о 84%; из-за этого могло создаться впечатление, что станции не строят, а разбирают, унося плитку и рельсы в неизвестном направлении. Отдуваться за уехавших в депо чиновников пришлось пресс-службе «Метростроя». «Мы стремимся к 100%, – сообщили там. – Из строительных работ здесь будут еще завершаться монтажные работы, отделочные, но с сегодняшнего дня можно считать, что участок находится в эксплуатации».

Сложная история строительства новых станций Фрунзенского радиуса с плавающей ценой стала городским фольклором, с некоторых пор это не секрет даже для депутатов. «Метрострой» заявлял о готовности сдать станции в 2017 году, хотя в контракте значился срок до конца 2018-го. В итоге не успели ни так, ни эдак, перенесли на май; параллельно Смольный и подрядчик уже без обиняков обвиняли в срыве сроков друг друга. В конце января чиновники сообщили о расторжении договоров с компанией, но вскоре передумали: «Метрострою» добавили денег и отодвинули «час Ч» на 1 сентября.

В апреле подрядчик вновь заявил, что находится на критической точке из-за того, что до сих пор не получен весь обещанный аванс, а Смольный подтвердил, что компания отстала от графика. На этой почве появилась версия о том, что к 1 сентября откроют только ближайшую к «Международной» станцию, и в этом контексте фраза о «тумане за «Проспектом Славы» приобретает новый смысл. В правительстве отрицают, что в принципе рассматривают такой вариант — к началу учебного года должны быть открыты и три станции, и депо «Южное» за ними.

Вопросы финансирования на данный момент решены; на 10 июля из 33 млрд подрядчику перечислили 28,5 млрд, об этом сообщал Эдуард Батанов. Сейчас сайт госзакупок показывает, что фактически оплачено 30,5 млрд рублей. Собеседник в «Метрострое» сообщил «Фонтанке», что приемка идет ударными темпами — иногда на несколько сотен миллионов рублей за день. Общий лимит финансирования на 2019 года составляет почти 5 млрд рублей. В допсоглашении, опубликованном в день пробного рейса, подбивается промежуточный итог: незакрытым остается аванс порядка 1,8 млрд, погасить его надо до 25 августа.

Туманная надежда пообщаться с пионерами нового участка метро на их обратном пути не оправдалась. Поезд подъехал со стороны депо и остановился с закрытыми дверями. За стеклом о чем-то оживленно беседовали Батанов, Гарюгин и Александров, вице-губернатор то примерял, то снимал каску. Состав зашипел и неожиданно пополз не к «Проспекту Славы», а снова в сторону «Южного». Мужчина в рабочей спецовке, наблюдая эти манипуляции, задумчиво обронил: «Странные движения».  

Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»

За «Проспектом Славы» туман. Первый состав опоздал на полгода, но доехал до «Шушар»


© Фонтанка.Ру

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