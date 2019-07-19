Биеннале как в Венеции, досуговый кластер и мекка туристов. Каким инвесторы видят будущее Конюшенного ведомства

Пять потенциальных инвесторов представили свое видение реставрации и превращения в общественное пространство Конюшенного ведомства. Смольный обещал определиться с концепцией до конца года.

Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

На общественный суд концепции реконструкции Конюшенного ведомства представлены 19 июля. Выставка продлится месяц, если она найдет спрос у горожан, ее могут продлить. Свои проекты представили «СТАРТ Девелопмент» Захара Смушкина, «Тандем Истейт», связанный с Владимиром Пинчуком, и «Группа Ярд» Андрея Кошкина. Альтернативу предложили также подведомственный Смольному «Центр выставочных и музейных проектов» и Государственный музей истории Санкт-Петербурга.

Говорить о том, получат ли потенциальные претенденты памятник на основании государственно-частного партнерства или инвестиционного соглашения пока рано, заявил на открытии глава комитета по инвестициям Роман Голованов. От формата общегородского голосования за понравившуюся концепцию Смольный решил отказаться. «Мы будем брать лучшее из представленного функционала», – пояснил чиновник, предположив, что конкуренты, ознакомившись с концепциями друг друга, могут что-то позаимствовать из них. Однако инструмент обратной связи все же предусмотрен: поделиться тем, что понравилось, а что — нет, посетители выставки смогут в книге отзывов.

Музей истории Санкт-Петербурга показал проект, разработанный в 2015 году совместно с комитетом по культуре. Сотрудники мечтают создать в Конюшенном ведомстве нечто схожее с венецианской биеннале.

«Мы представляем видение, что могло бы здесь находиться. Поскольку музей – это бюджетная организация, он не проектирует сам, однако обладает колоссальным опытом, что необходимо Петербургу и каким образом используются в других городах такие же площадки. Памятники конного наследия в мире очень сложны к приспособлению», – рассказала начальник отдела образования музея истории Санкт-Петербурга Анна Сирро.

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Чаще всего в таких объектах размещают выставочные и концертные зоны. Музей предлагает организовать постоянную экспозицию истории Санкт-Петербурга и Ленинграда. «Наш музей обладает колоссальными фондами. Это архитектурная графика, бытовая коллекция, коллекция костюма. И здесь действительно можно было бы полноценно представить историю города в 20 веке и начала 21 века. И коллекции музея позволяют создать нечто грандиозное вроде музея Виктории и Альберта (музей декоративно-прикладного искусства и дизайна в Лондоне)», – добавила она.

По мнению эксперта, также необходимы и выставочные зоны для современного искусства. При этом речь идет не только о федеративном искусстве, но также саунд-арте и перформансах. «Поэтому здесь, конечно, должны быть пространства не только для каких-то постоянных временных экспозиций визуального искусства, но и концертная площадка. Сейчас современное искусство тяготеет к синтезу, и перформанс или концерт очень важные знаковые для музея или выставочной площадки явления», – добавила Сирро. Музейщики также отметили, что площадка может формировать культуру ответственного гражданства с помощью семейных молодежных мастерских по изучению архитектуры города, урбанистики и дизайна и подгонять в Петербург поток туристов.

Концепция ООО «Группы Ярд» на выставке представлена под брендом «MVCRD & Кираса инвест». Она предполагает размещение отеля, в дворовых флигелях — музея и концертного зала, причем последний может разместиться в здании, которое не сохранилось. Авторы предложили два варианта: либо реконструкция до первоначального состояния, либо современная интерпретация старого здания. Кроме того, инвестор хочет в местах, где только возможно, открыть проходы во внутренний двор, который в проекте максимально озеленен.

Архитектор Рафаэль Даянов, который трудился над концепцией, подчеркнул, что ее отличает деликатный подход к объекту культурного наследия. «Все остальное, я думаю, характерно для всех проектов — общественное пространство с очень многими функциями. Особенно воспитательными. И, наверное, для центра города это очень важно. И совершенно неожиданное появление зеленых насаждений. То есть это территория, которая требует очень серьезного подхода к экологии, и появление зеленых насаждений было бы действительно новым дыханием для этого комплекса», – говорит автор концепции.

Он напомнил, что примыкающий к Конюшенному ведомству квартал очень европейский. «В свое время здесь были шведская, финская, немецкая общины, французская церковь. Все эти объекты со времен Екатерины принадлежали разным конфессиям, поэтому здесь удивительное европейское место. Вдаваться в дебри не буду. Для самого объекта важно то, что связано с рекультивацией территории, поскольку она заражена», – добавил Даянов. Однако архитектор в необходимости частично выбирать грунт увидел возможность использовать этот нюанс. Например, установить амфитеатр.

ООО «СТАРТ Девелопмент» замахивается на больший масштаб и предлагает расширить проект до реконструкции не только самого Конюшенного ведомства, но и всего ансамбля, в том числе, и Конюшенного двора. «Фонтанка» писала об идее музея современного искусства с подземным паркингом.

«Мы создаем некое новое культурное пространство, которое захватывает весь ансамбль. Существует два главных анклава — Эрмитаж и Русский музей. Наша задача их соединить в некий культурный архипелаг, построить связи — и пространственные, и логические, и культурные. Тогда создается новая культурная общность», – рассказал автор концепции, архитектор Сергей Мишин.

В рамках этого варианта предлагается пробить исторически существовавшие проходы и арки, превратив внутренние дворы в городские площади, которые при этом будут закрыты от транспорта. «Они тихие и озелененные. И там будет развиваться та самая общественная жизнь, о которой мы все мечтаем, которой всем не хватает. Не знаю, какая — она, надеюсь, самозародится», – уточнил эксперт.

Мишин высказал уверенность, что подземный паркинг необходим, так как уже сегодня Конюшенная площадь плотно заставлена транспортом, который инвестор с помощью такого решения надеется «спрятать». Рассматриваются варианты стоянки под площадью или под Конюшенным двором. Однако точная локация и вместимость паркинга будет известна после глубинного исследования «начинки» земли под ансамблем, в том числе, состояния фундаментов и археологии. Сейчас инвестор оценивает стоимость проекта в 8,7 млрд рублей, однако архитектор подчеркнул, что подземные работы самые дорогие, и львиная доля бюджета будет зависеть от результата исследований.

Интересно, что проект предлагает «продолжение» Малой Конюшенной улицы с помощью «пробивки» стены Конюшенного двора, создавая таким образом удобный пешеходный маршрут, и, соответственно, повышая посещаемость внутренних пространств. Однако исторически в этом месте не было прохода, и позволят ли инвестору выполнить задумку, будет, прежде всего, зависеть от комитета по охране памятников.

Компания «Тандем Истейт» в свое время уже претендовала на Конюшенное ведомство, однако отказалась от планов после критики первоначального проекта. Замдиректора компании Евгений Асиновский, пояснил, что основная идея нынешней версии — максимальное сохранение памятника. Во внутреннем дворе предлагается устроить павильоны стеклянного типа. «Возможно, если получится, устройство подземных парковок, хотя пока кажется, что это крайне сложно либо невозможно из-за сваи существующих зданий», – добавил он, уточнив, что ответить на вопрос о паркинге можно только после обследования.

Потенциальный инвестор хочет сделать акцент на творческо-досуговой и образовательной тематике и разместить шоурумы по аналогии с другим своим объектом — центром творческих индустрий Artplay. Со стороны набережной реки Мойки планируется разместить выставочный блок, два павильона отдать под постоянную временные экспозиции. Рассматривается и устройство гостиницы в одном из центральных павильонов.

«В Artplay мы работаем по арендной модели. Мы не организовываем сами бизнес по ивентам. Мы не сажаем вразнобой арендаторов, все – в рамках единой концепции», – добавил Асиновский. Пока «Тандем Истейт» оценивает стоимость реализации своей концепции в сумму до 2 млрд рублей.

Гендиректор АО «Центр выставочных и музейных проектов» Сергей Важенин рассказал «Фонтанке», что компания предлагает максимально использовать имеющееся, при этом «сохранить стиль и старину». Центр в случае, если город отдаст контракт ему, планирует разместить в Конюшенном творческие зоны, оставить место для пунктов общественного питания и подобрать арендаторов помещений. Кроме того, он поделился мыслью организовать в ведомстве музей спорта.

Центр оценивает затраты на восстановление памятника в 3,44 млрд рублей, а окупаемость проекта — порядка 12 лет. Важенин предположил, что в следующем году, на время проведения чемпионата Европы по футболу, как и во время чемпионата мира, Конюшенная площадь станет фан-зоной. Проектные работы компания предполагает начать в 2020 году, а приступить к реализации задуманного сразу после окончания Евро-2020.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»