«Коррективы с учетом реальной обстановки». ВМФ репетирует парад, дорожникам неловко, что КАД опять перекроют

Самые габаритные участники Главного военно-морского парада, корабли океанской зоны, присмотрели друг к другу во время тренировки в акватории Кронштадтского рейда. Городские службы тем временем готовятся к ропоту петербуржцев.

Министерство обороны РФ

Как сообщает пресс-служба ЗВО, 19 июля вдоль южной оградительной стенки Кронштадтского порта экипажи 12 боевых кораблей и одной подводной лодки отработали прохождение в составе парадного строя. Кронштадтский эпизод парада состоится после прохождения кораблей на Неве.

Пресс-служба Минобороны перечисляет ключевых героев кронштадтской части праздника: десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков», корвет «Бойкий», МРК «Гейзер», «Зеленый Дол», подводная лодка «Дмитров».

«В ходе репетиции были отработаны дистанции между кораблями, утверждено время на выполнение каждого упражнения, внесены последние коррективы в план праздника с учетом реальной обстановки», – информирует ведомство.

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Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» выступает 19 июля со своими новостями. В день ВМФ, 28 июля, остров Котлин уже традиционно будет закрыт для автомобилистов. С 07.00 до 17.00 въезд в Кронштадт будет возможен только для имеющих специальный пропуск местных жителей, городского общественного транспорта и экстренных служб.

Вводить ограничение вынуждает инфраструктурная проблема. Обещанные Смольным второй съезд с КАД и дорога-дублер за два года не были построены.

«ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства», – добавляет дорожное управление. Какие магистрали будут перекрывать в Петербурге из-за репетиций парада, можно посмотреть здесь.