На Балтийском направлении задержаны 20 электричек. У железной дороги сломались высоковольтные контакты

Причиной массовой задержки поездов с Балтийского вокзала стала неисправность высоковольтных контактов. Электрички начнут отправляться после 19.30.

Как сообщили «Фонтанке» вечером 19 июля в УТ МВД по Северо-Западу, неисправность контактов зафиксирована в районе станции Броневая.

«Задержаны двадцать электропоездов. Их отправление планируется начать с 19 часов 30 минут», – уточнили в транспортной полиции.

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Ранее сообщалось, что на Броневой сломался поезд. Но он тоже стал заложником поломки контактов.

Октябрьская железная дорога пока не прокомментировала коллапс на Балтийском направлении.