Гильерме остался в "Локомотиве"

Вратарь "Локомотива" Гильерме продлил контракт с клубом ещё на три года, сообщает твиттер железнодорожников.

– Переговоры были непростыми, но я очень рад, что в итоге мы нашли компромисс, – сказал Гильерме. – У истории получился счастливый конец! Я уже 12 лет в клубе, плюс три – это получается целых 15. Считайте, вся жизнь. У нас очень сильная команда и сплоченный коллектив. Счастлив, что остаюсь частью «Локо». Надеюсь, впереди нас ждет еще много трофеев!

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"Жаль, что не получилось подписать контракт раньше, но хорошо, что сделали это сейчас! – отметил генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе. – Гильерме – сильный вратарь международного уровня, и здорово, что ближайшие три года он проведет с нами. Я поздравляю Гильерме, поздравляю болельщиков, поздравляю нас всех!"– цитирует подписантов официальный сайт "Локо".

Ранее сообщалось о том, что в переходе вратаря железнодорожников и сборной России заинтересован "Зенит", но позже генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев заявил о том, что петербургский клуб рассчитывает на своих воспитанников на этой позиции.