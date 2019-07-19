Авиакомпания «Россия» объяснила, почему туристы из России задержались в Таиланде на два дня

Авиакомпания «Россия» подтвердила техническую причину двухдневной задержки рейса из Пхукета в Москву. Об этом представитель авиаперевозчика 19 июля сообщил корреспонденту «Фонтанки».

«Вылет рейса из международного аэропорта острова Пхукет задерживается по технической причине в связи с подготовкой воздушного судна. На данный момент вылет лайнера планируется совершить после 06)00 мск 20 июля. Пассажиры рейса о столь длительной задержке были оповещены представителем авиакомпании заранее. Часть пассажиров, которые не смогли по тем или иным причинам дожидаться вылета рейса, была отправлена другими рейсами авиакомпании-партнера», – рассказали в пресс-службе «России».

В авиакомпании также заверили, что их представители находятся в постоянном контакте с пассажирами, которые обеспечены всем необходимым.

Напомним, рейс с 520 российскими туристами на борту должен был вылететь из Таиланда в 12.45 по московскому времени, однако этого не произошло. Оставшиеся на Пхукете отдыхающие рассказали, что у «Боинга» сломалась стойка шасси.