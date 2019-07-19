Все электрички, уходящие с Балтийского вокзала, задерживаются. На Броневой сломался поезд

Сломавшийся в Кировском районе Петербурга поезд спровоцировал получасовую задержку отправления и прибытия поездов на Балтийский вокзал. Об этом «Фонтанке» вечером 19 июля массово сообщают читатели.

По информации петербуржцев, электропоезд сломался на станции Броневая.

«На Балтийском вокзале задержали отправление всех электричек. На станции Броневая сломалась электричка. С Балтийского вокзала не могут отправиться электрички и на Балтийский вокзал не могут прибыть электрички. И это все вечером в пятницу», – расстраивается Анастасия.

«Задерживаются на отправление все электрички с Балтийского вокзала. Некоторые уже на полчаса. Причин задержки и сроков отправления не сообщают», – пишет Евгений.

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«Фонтанка» запросила комментарий у пресс-службы Октябрьской железной дороги.

В УТ МВД по Северо-Западу «Фонтанке» подтвердили коллапс с электричками: «В транспортную полицию поступила информация о том, что отправление всех поездов на Балтийском вокзале задерживается по техническим причинам. Сотрудники проводят проверку».