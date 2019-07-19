Бывший дизайнер Jaguar открывает фирму. До 80 лет он хочет успеть «поработать на себя»

Бывший главный дизайнер Jaguar Ян Каллум, 20 лет проработавший на эту английскую марку, ушел из компании и основал собственную фирму, которая, по его словам, будет заниматься проектами как внутри, так и за пределами автопрома.

С именем Каллума связывают реинкарнацию бренда Jaguar и создание таких современных автомобилей, как Jaguar F-Type, F-Pace, и первого полностью электрического I-Pace, пишет Automotive News Europe. Однако теперь 64-летний дизайнер говорит, что ему осталось еще максимум 15 лет активной деятельности и он хочет посвятить эти годы работе на себя.

«Я больше не хочу работать на корпорацию, я хочу делать вещи, которые я могу контролировать от начала до конца, а не просто делать проекты, которые будут воплощать другие», – цитирует Каллума Automotive News Europe. Также он признался, что переделал бы кое-какие автомобили, уже ставшие культовыми. Однако в своей фирме он не собирается заниматься «ретродизайном», наоборот, его компания, которая будет называться без лишних экивоков Callum, намерена «смотреть в будущее, туда, где дизайн нужнее всего».

Компания Callum будет базироваться в Уорике, Центральная Англия. Пока персонал составит 18 человек, трое из которых бывшие топ-менеджеры Jaguar Land Rover. Помимо автопрома (и первым «клиентом», конечно, останется родной Jaguar) компания на первых этапах намерена заниматься проектами в области Lifestyle и товаров для путешественников.

Реклама



Ян Каллум не первый британский дизайнер, покинувший в этом году большую корпорацию ради основания собственной компании. В конце июня об уходе из Apple объявил знаменитый главный дизайнер «яблочной компании» Джони Айв. Он проработал в американской корпорации даже дольше Каллума, почти 30 лет, и на его счету дизайн почти всех современных гаджетов компании, включая iMac, iPod, iPhone, iPad и MacBook Pro. Теперь же 52-летний Айв хочет вернуться домой в Британию, чтобы заниматься собственной компанией под названием LoveFrom. Джони тоже не собирается порывать с Apple, однако думает расширить поле деятельности и не быть связанным корпоративными обязательствами.

Оба этих случая, несмотря на все различия, возможно, обозначают тенденцию: с одной стороны, корпорации становятся слишком тесными для действительно инновационных идей, а с другой – современные технологии позволяют развивать такие идеи и в небольших независимых компаниях.