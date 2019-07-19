«Я есть закон!» Опьяненный водитель ввел в оборот секс-валюту на АЗС

Спасать оператора автозаправочной станции от принудительного секса пришлось очевидцам. Воодушевленный знанием Конституции и запрещенными веществами водитель накинулся на девушку за прилавком.

Момент с покушением на изнасилование и храбростью отважного пенсионера показал 19 июля Следственный комитет. Камера видеонаблюдения на АЗС в Таврическом районе Омской области запечатлела не вполне адекватного водителя, который попросил заправить его «Газель» до полного бака. «Карта у бати, сестренка», – объяснял он оператору невозможность расплатиться.

Девушка отказала водителю в услуге. «Я есть народ. Я есть закон!» – горячо кричал верзила, снял штаны и полез за прилавок. На счастье оператора, на заправку вошел седовласый мужчина и лопатой отпугнул насильника.

Экспертиза установила, что 34-летний подозреваемый находился в наркотическом опьянении. Его арестовали.