Премьер Косова объявил об отставке. Его ждёт суд в Гааге

Премьер самопровозглашенного Косова Рамуш Харадинай 19 июля подал в отставку. Заявление, которое он зачитал на заседании кабмина, размещено на его странице в Facebook.

"Хочу сообщить вам, что сегодня я принял решение об отставке. Я подал в отставку, поскольку вызван на допрос в Специальный суд по расследованию военных преступлений в Косове в Гааге в качестве подозреваемого. Честь премьер-министра и государства должна быть сохранена, поэтому на допрос приедет частное лицо, а не премьер", – заявил он.

Харадинай отметил, что правительство пока будет выполнять свои функции. Он также выразил надежду на то, что президент в определенный законом срок назначит новые выборы, пишет ТАСС. Также в своей речи он указал, что считает ошибочным идти на компромисс с Сербией. Он высказал несогласие с позицией мирового сообщества, требующего отменить введенные его кабинетом 100%-ные пошлины на сербские товары.

О создании специального суда было объявлено в 2016 году, он должен был начать работу в 2018 году. Для обеспечения независимости работы юридической инстанции ее было решено разместить в Гааге. Суд будет расследовать военные преступления и преступления против человечности, в том числе геноцид. Вместе с тем ему предстоит функционировать по косовским законам, а это значит, что трибунал будет носить не международный, а национальный характер.

Ранее косовские СМИ сообщали, что Прокуратура Специального суда по расследованию военных преступлений в Косове намерена предъявить обвинения руководству непризнанной республики, в том числе ее лидеру Хашиму Тачи, спикеру парламента Кадри Весели, премьеру Харадинаю, его брату Дауту Харадинаю, а также еще 60 бывшим боевикам Освободительной армии Косова обвинения в преступлениях, совершенных в отношении сербов, цыган и албанцев в 1998 – 2000 годах.