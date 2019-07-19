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Общество
19.07.2019 18:33
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ОБСЕ призвала Украину освободить Вышинского

Представитель ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) по свободе СМИ Арлем Дезир призвал власти Украины освободить главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которому 19 июля суд на два месяца продлил содержание под стражей.

"Ужасно, что предварительное заключение журналиста Кирилла Вышинского на Украине сегодня снова продлено на два месяца. Я повторяю призыв к властям о его освобождении. Я не пожалею усилий для этого", – написал Дезир на странице в Twitter.

 

Стоит добавить, что также суд приостановил слушания по его делу до 16 сентября.

Служба безопасности Украины задержала главного редактора «РИА Новости Украина», гражданина РФ и Украины Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

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