ОБСЕ призвала Украину освободить Вышинского

Представитель ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) по свободе СМИ Арлем Дезир призвал власти Украины освободить главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которому 19 июля суд на два месяца продлил содержание под стражей.

"Ужасно, что предварительное заключение журналиста Кирилла Вышинского на Украине сегодня снова продлено на два месяца. Я повторяю призыв к властям о его освобождении. Я не пожалею усилий для этого", – написал Дезир на странице в Twitter.

Terrible that journalist's Kirill #Vyshinsky’s pre-trial detention was extended again today in #Ukraine for two more months. I reiterate my call to the authorities for his release. I will spare no effort for this.

— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 19. Juli 2019