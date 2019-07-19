«Шевроле Корвет» прервал традицию. Новое поколение показывали астронавты

На помпезной презентации в Лос-Анджелесе компания General Motors представила восьмое поколение своего знаменитого muscle car Chevrolet Corvette. Новый «Корвет» впервые имеет нетрадиционную для американских спорткаров среднемоторную компоновку.

После десятилетий всевозможных концепций, преднамеренных утечек, ничего не показывающих тизеров, фантазий иллюстраторов, обложек журналов и безудержных спекуляций всех и каждого Chevy Corvette C8 действительно и наконец официально появился на свет, пишет Autoblog. Презентация нового Vette приурочена к 50-летию высадки человека на Луну, и поэтому её открывали астронавты Мэй Джемисон и Скотт Келли.

Восьмое поколение «Корвета» радикально отличается от всего, что выпускалось под этим именем с 1953 года. Для американских спорткаров всегда была характерна традиционная компоновка — мотор спереди, привод на задние колеса. Эта компоновка на протяжении чуть ли не столетия считалась эталонной для спортивных автомобилей, во всяком случае в Америке.

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И вот теперь впервые американцы решили следовать европейским традициям, заложенным Porsche, Ferrari, Lamborghini и остальными вплоть до Bugatti, и поставить двигатель сзади, но «в базе», то есть перед задней осью. Такая компоновка называется «заднесреднемоторной» и характерна для европейских суперкаров.

Новая компоновка продиктовала и новую внешность. Corvette утратил характерный длинный капот, зато приобрел «толщинку в талии», типичную для автомобилей с двигателем позади сидений. При этом облик машины нельзя назвать оригинальным: Vette теперь напоминает и Ferrari, и Lambo и еще пару-тройку образцов из итальянских дизайнерских ателье.

То есть теперь и у американцев есть свой собственный автомобиль, который выглядит как суперкар, но при этом весьма демократичен по цене. Для того чтобы Corvette не стоил как Ferrari, американцы решили вместо дорогого углепластика использовать более дешёвый, но менее прочный алюминий. В результате объявленная цена на автомобиль начинается примерно с 60 тысяч долларов.

За эти деньги покупатель получает заднеприводной среднемоторный спорткар, который уже не назовешь «american mucle car» хотя бы потому, что управляться он должен получше за счет лучшей развесовки по осям. Приводить в движение новый Corvette будет шестилитровый атмосферный двигатель мощностью в 495 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой с двойным сцеплением. Динамику спорткару обещают «меньше трех секунд» до ста километров в час.

Пока непонятно, когда и в каком виде новый Chevrolet Corvette появится на европейском рынке, где любителей американских «горячих спорткаров» тоже немало. Как известно, ужесточающиеся экологические правила Евросоюза делают присутствие американских «пожирателей бензина» в Старом Свете все более проблематичным. Некоторые, такие, как Ford, делают ставку на гибриды и электрокары, в том числе планируя гибридный Mustang (который является основным конкурентом Corvette). Однако на презентации нового Chevrolet Corvette ничего про гибридную или иные версии сказано не было.