Более полутысячи россиян застряли в Таиланде на два дня из-за поломки самолёта

Пассажиры чартерного рейса авиакомпании «Россия» застряли на Пхукете минимум на два дня из-за поломки самолёта. Об этом «Фонтанке» сообщила жительница Петербурга, которая летала отдыхать в Таиланд вместе со своей семьёй.

«Вчера в 12:45 (по московскому времени) должен был вылететь самолет из Пхукета до Москвы, несколько раз переносили время. Всех запустили в самолёт, продержали 2 часа, так и не взлетели, никому не объясняли причину. В итоге выяснилось, что самолет неисправен, шасси сломано», – рассказала девушка.

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По словам петербурженки, резервный борт никто не предоставил. Пассажиров, коих на борту было 520 человек, разместили по разным отелям. У многих сгорели авиа- и ж/д билеты.

E1, ссылаясь на информацию от екатеринбуржцев, у которых отпуск так же вынужденно затянулся, пишет, что представители авиакомпании и туроператора «Библио-Глобус» к российским туристам не вышли. О том, что их рейс назначен на 10 утра 20 июля, они узнали из записки, которую оставили около номера.

«Фонтанка» запросила комментарий у PR-служб авиакомпании «Россия» и туроператора «Библио-Глобус».