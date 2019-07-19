Дошло до рукоприкладства. Зеленский ткнул в грудь министра обороны Украины

Противостояние президента Украины Владимира Зеленского и одного из представителей старой команды управленцев страны – министра обороны Степана Полторака – приобрело физический характер. Глава государства не выдержал и приложил руки к несимпатичному ему чиновнику.

Свидетельство тому приводит украинский телеканал «НАШ». Он 19 июля выложил в YouTube видео, на котором Зеленский буквально толкает Полторака. Канал сообщает, что инцидент случился во время презентации мобильных модулей проживания для солдат.

Издание «Обозреватель» сообщает, что на кадрах видно, как Зеленский беседует с начальником Генштаба Русланом Хомчаком и замглавы офиса президента Русланом Рябошапкой. В какой-то момент украинский лидер резко разворачивается и отталкивает от себя приблизившегося к нему Полторака.

Инцидент произошел на территории Минобороны Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский с первого дня вступления в должность требовал от парламента страны уволить министра обороны и других членов команды экс-президента Петра Порошенко. Но Верховная рада на это не пошла.