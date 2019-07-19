Плановый сердечный приступ главы Чувашии. Находясь на операционном столе, Михаил Игнатьев успел написать заявление на отпуск

Аппарат вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной и администрация Чувашии одновременно прокомментировали информацию о госпитализации в Мариинскую больницу 57-летнего главы региона Михаила Игнатьева.

«Глава республики находится в очередном отпуске и проходит плановое медицинское обследование и лечение», – вечером 19 июля появилась запись на сайте чувашской администрации.

Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина вторит коллегам: «У главы Чувашии Михаила Игнатьева во время официального отпуска на 18 июля 2019 года было запланировано плановое обследование в многопрофильном медицинском учреждении Северной столицы. 17 июля по прибытии в Санкт-Петербург было принято решение пройти обследование на сутки ранее. В настоящее время угрозы для здоровья нет, состояние удовлетворительное, продолжается цикл обследований с участием специалистов Центра Алмазова».

Об отпуске Игнатьева ранее не сообщалось. 17 июля он в Чебоксарах проводил совещание по вопросам подготовки комплексной программы ускоренного развития республики до 2024 года, после чего, вероятно, вылетел в Петербург на деловое мероприятие – форум регионов России и Белоруссии. По некоторым данным, на операционный стол Мариинской больницы Игнатьева положили экстренно, доставив из Таврического дворца.

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По данным «Доктора Питера», главу Чувашии прооперировали, как говорят врачи, «на инфаркте». Боли в сердце чиновник почувствовал еще в самолете по пути в Петербург, мучился в отеле, но все же отправился на форум. В больницу его доставили с острым коронарным синдромом. Вечером 18 июля Игнатьеву кардиохирурги сосудистого центра Мариинской больницы провели внутрисосудистую операцию по установке стента. В настоящее время его перевели из реанимации в кардиологическое отделение.

Михаил Игнатьев возглавляет Чувашию с 2010 года, ранее руководил республиканским министерством сельского хозяйства.