Горожане обеспокоены демонтажем оград газонов на улице Маяковского. До конца лета их заменят на новые

Петербуржцы 19 июля обеспокоились работами по демонтажу кованых оград на улице Маяковского. Гендиректор компании «АБЗ-Дорстрой» Леонид Гиндин, которая выполняет ремонтные работы, рассказал «Фонтанке», что до конца августа ограждения заменят на идентичные новые.

Работы, которые производит «АБЗ-Дорстрой», включают в себя ремонт дорожного покрытия, замену тротуарной плитки, там, где необходимо, — бордюрного камня, обновление газонов и замену ограждающих их конструкций. Компания планирует до 15 августа завершить замену плитки, после чего в течение двух недель привести в порядок газоны и установить новые оградки.