Остановка на КАД – путь в больницу. Мусоровоз вмял легковушку в отбойник, ранены женщины

Три человека получили травмы в результате ДТП на КАД. Как это часто бывает, водитель вовремя не среагировал на то, что машина перед ним никуда не едет.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, 19 июля около 14 часов на 31-м километре внешнего кольца (Ломоносовский район) 40-летний мужчина с 20-летним стажем вождения на гружёном мусоровозе совершил наезд на стоящий справа у края проезжей части SsangYong. На кадрах ГИБДД с места аварии видно, что грузовик вдавил легковушку в отбойник.

С различными травмами госпитализированы водитель легковушки, женщина лет 30 на вид, и две её пассажирки лет по 50.

Кадр из видео УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Реклама



«Причины остановки а/м уточняются, знак аварийной остановки был выставлен. Ограничено движение по правой полосе», – отмечается в сообщении УГИБДД.

Наезды на стоящее транспортное средство часто приводят к травмам или смерти, особенно на скоростных магистралях, где остановка в принципе запрещена (например, такие смертельные аварии были на КАД и ЗСД), или на шоссе, где поток движется с высокой скоростью.

Однако за последние дни была целая серия таких аварий на городских улицах. 15 июля «десятка» разбилась в щепки о брошенный трактор на проспекте Культуры. 13 июля на Минеральной улице «Жигули», почти не тормозя, влетели сзади в троллейбус, погибли двое; ДТП попало на видео. В тот же день в Песочном «Субару» врезалась в остановившийся на светофоре «Солярис» и вспыхнула, умер водитель «Соляриса».