Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+18°C
/ Завтра: +20
$ 62.87р
70.79р
19:11 19.07.2019
Расширенный поиск

Бизнес
19.07.2019 18:39
Печать

За бортом или на борте. «Пассажиравтотранс» размышляет о возвращении рекламы на свои автобусы

Выход нового игрока может нанести серьезный удар по рынку наружной рекламы, который только начал оправляться от последствий корректировки ГОСТов и борьбы за легитимность торгов.

За бортом или на борте. «Пассажиравтотранс» размышляет о возвращении рекламы на свои автобусы

Коллаж/"Фонтанка.ру"/Михаил Огнев/Архив

ГУП «Пассажиравтотранс» рассматривает возможность вернуть рекламу на борта своего подвижного состава. Как стало известно «Фонтанке», перевозчик уже сделал запрос коммерческих предложений потенциальным рекламодателям, чтобы выяснить, в каком количестве транспортных средств они заинтересованы и сколько готовы платить. В комитете по транспорту подтвердили, что дали «Пассажиравтотрансу» поручение проработать такую возможность, но утверждают, что сделали это «просто для понимания потенциального экономического эффекта».

В «Пассажиравтотрансе» в разговоре с «Фонтанкой» 19 июля подчеркнули, что речь пока идет только о расчетах: в ближайших планах возвращение рекламы на борта не значится. Но если это произойдет, то носителями станут левый, правый и задний борта. Сейчас в парке предприятия 1930 автобусов. Реклама размещается только внутри салонов на 1500 из них.

Участники рынка неоднозначно восприняли разработки ГУП. С одной стороны, коммерческие объявления — это возможность дополнительного заработка. По оценке «ЭСПАР-Аналитик», весь рынок рекламы на наземном транспорте в Петербурге составляет 380 млн рублей в год. В эту сумму входят как рекламоносители в салонах, включая стикеры и цифровые экраны, так и на бортах. Сейчас рекламу с внешней стороны автобусов размещают коммерческие перевозчики, к примеру, «Питеравто» и «Третий парк». «Пасажиравтотранс» отказался от нее в 2011 году.

С другой стороны, по сложившейся практике, автобусные перевозчики не продают рекламу на своих бортах напрямую, а отдают ее на откуп партнеру. Тот отчисляет транспортной компании платежи за аренду площадей, а уже сам договаривается с рекламодателями.

Реклама

На петербургском рынке транзитной «наружки» монополистом фактически является компания Transit Media Group (TMG), заключившая договоры с «Питеравто» и «Третьим парком». С «Пасажиравтотрансом» у нее два контракта на размещение коммерческих объявлений в салонах.

На своем сайте TMG сообщает, что стоимость полного брендирования большого автобуса в Петербурге обойдется в 26 тысяч рублей в месяц, маршрутки — 23 тысячи рублей. Только левый борт стоит — от 5 до 12 тысяч рублей в зависимости от размера рекламы, только правый — от 5 до 6,5 тысяч, задний — 11,5 тысяч. Изготовление рекламы оплачивается отдельно.

Исходя из этих расценок, TMG или другой оператор, получивший в свое распоряжение 1930 автобусов ПАТ, сможет зарабатывать как минимум 50 млн рублей в месяц. Но стоимость зависит от времени года: лето традиционно высокий сезон, но уже осенью цены пойдут вниз, пояснили в TMG. Загрузка тоже не равномерна: от 70-80% в пиковый период до всего лишь 10-15% в течение низкого сезона. В среднем по году используется 30-35% инвентаря.

Но автобусы «Пассажиравтотранса» будут пользоваться спросом у рекламодателей, особенно маршруты, следующие через центр, считает Вера Дементьева, руководитель петербургского представительства компании «ЭСПАР-Аналитик». «В последние годы из центра города была выведена крупноформатная реклама. Если кто-то из рекламодателей хочет разместиться, то единственный способ – это общественный транспорт», – говорит она.

«Спрос на рекламу на общественном транспорте растет. В Европе все автобусы в рекламе, непонятно, почему у нас отказались», – соглашается генеральный директор «Питеравто» Роман Юренев.

По словам другого участника рынка городских перевозок, реклама на автобусах выигрывает у классической «наружки» за счет большей гибкости: при желании можно договориться и занять часть борта. Но цены на размещение могут пойти вверх. «Пленка, которая используется для нанесения рекламы, импортного производства, из-за этого увеличивается себестоимость размещения», – говорит собеседник «Фонтанки».

Размер доходов, которые перевозчики получают, сдавая свои площади в аренду, участники рынка не назвали, сославшись на коммерческую тайну. В TMG отметили, что платеж обсуждается индивидуально: он может быть как фиксированным, так и зависеть от фактического объема продаж.

Реклама


Выход ГУП «Пассажиравтотранс» на рынок транзитной рекламы может стать ударом для рынка классической «наружки», считают его участники. «2000 автобусов ПАТ — это 6 тысяч дополнительных рекламных сторон», – говорит Максим Черняк, генеральный директор оператора «Реклама-Центр». Для сравнения, всего рынок городской наружной рекламы насчитывает 8,5 тысяч рекламных конструкций, то есть около 17 тысяч сторон. «Когда мы участвовали в торгах и заключали контракты с городом, то рассчитывали бизнес-модель, исходя из этого объема рынка», – комментирует он.

По итогам 2018 года на размещении рекламы на щитах и билбордах операторы заработали  2,85 млрд рублей, что в восемь раз больше объема рынка рекламы на транспорте. Появление нового игрока в лице «Пассажиравтотранса» приведет к перераспределению долей, а значит, ударит по рентабельности операторов, которые только начали преодолевать последствия резкого сокращения рекламоносителей из-за нового ГОСТа и борьбы за признание легитимности торгов.

«Пирог наружной рекламы общий, у рекламодателей новых денег не появится», – комментирует замгендиреткора оператора «Постер» Юрий Букчин. По его словам, отток будет зависеть в том числе от ценовой политики ГУП и его оператора-партнера, а также от того, какие именно маршруты они предложат рынку. «В центре города в основном ездит ПАТ. Так что, если они запустят рекламу на бортах, это оттянет клиентов», – отмечает он.

Появление на рынке существенного количества дополнительного инвентаря не обеспечит большой приток «новых денег», соглашаются в TMG. Скорее всего, предложение превысит спрос и приведет к общему снижению стоимости рекламы на транспорте, считают в компании.

Но ГУП может и пренебречь дополнительным заработком из-за сопутствующих проблем,  рассказал источник близкий к ПАТ. Частое снятие и нанесение рекламной пленки может повредить лакокрасочное покрытие автобуса. Расходы на его восстановление оператор-партнер, как правило, компенсирует, говорят участники рынка. Но это чревато простоем транспорта. Кроме того, изображения каких-то групп товаров могут вызвать споры и негатив со стороны жителей. Тем более, что в последние годы Смольный взял курс на избавление от «визуального мусора», сокращая количество наружной рекламы и уменьшая допустимый размер вывесок.

Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
"Фонтанка.ру"
19.07.2019 18:13

Укрепляй корпоративный дух вместе с «Фонтанкой-SUP»

Четвертый международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» – это не только одно из самых необычных и веселых событий лета в Петербурге, но и отличный способ укрепить корпоративный дух. Вместе с сотнями других горожан на SUP-бордах в субботу, 20 июля, пройдут сотрудники 10 ведущих компаний города.
Группа ЦДС
19.07.2019 14:41

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию детский сад в Кудрово

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал Группе ЦДС разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 160 мест в Кудрово.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
18.07.2019 18:00

Где распускаются императорские цветы

С древних времён сады являлись украшением окружающего пространства. Вблизи жилища люди организовывали зелёные зоны с разными по форме, размерам, цвету растениями.
фото предоставлено компанией Группа ЦДС
18.07.2019 15:27

Почти 30 студентов стройотрядов пройдут практику на объектах Группы ЦДС

Группа ЦДС традиционно поддерживает движение студенческих строительных отрядов. В 2019 году компания приняла один из самых крупных стройотрядов в Санкт-Петербурге. На объектах застройщиках производственную практику пройдут 26 студентов из 3 регионов России.
Setl City
18.07.2019 14:49

«Петербургская Недвижимость» вывела в продажу новые апартаменты у метро «Старая Деревня»

Компания предлагает покупателям широкий выбор апартаментов в проекте «ArtLine в Приморском» по стартовым ценам: от 2,7 млн рублей.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
18.07.2019 11:40

В «Новом Лесснере» началось строительство детского сада

В жилом комплексе бизнес-класса «Новый Лесснер» компании «Отделстрой» началось строительство детского сада на 125 воспитанников.
ГК «Эталон»
18.07.2019 11:38

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» ввела в эксплуатацию ЖК «Морская звезда»

Служба Государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Морская звезда», завершением строительства которого занималось АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
«Главстрой Санкт-Петербург»
18.07.2019 11:24

В жилых комплексах «Главстрой Санкт-Петербург» введены в эксплуатацию восьмой детский сад и четвертая школа

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», сдал в эксплуатацию два новых социальных объекта в рамках масштабных проектов комплексного освоения территорий — школу в ЖК «Северная долина» и детский сад в ЖК «Юнтолово».
РСТИ (Росстройинвест)
18.07.2019 10:15

РСТИ построит в ЖК «New Time» школу и два детских сада

РСТИ (Росстройинвест) обеспечит ЖК «New Time», который компания строит у Юнтоловского заказника, новой социальной инфраструктурой.
фото предоставлено ООО "ИНТЕЛТЕХ"
17.07.2019 18:50

Как выиграть весло на "Фонтанке SUP"?

Все участники нашего водного фестиваля "Фонтанка SUP" получают возможность выиграть весло из стекловолокна от нашего партнера - эксклюзивного дистрибьютора лимитированной серии SUP досок Gladiator MSL - магазина www.surfvrn.com
«Аквилон Инвест»
17.07.2019 16:23

«Аквилон Инвест»: ставки по ипотеке возвращаются на минимальные показатели 2018 года

Партнер холдинга «Аквилон Инвест» банк «Открытие» предлагает клиентам компании ставку по ипотеке от 9,3% годовых.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
17.07.2019 16:15

Команда Банка «Санкт-Петербург» примет участие в фестивале Фонтанка-SUP

Банк «Санкт-Петербург», партнер фестиваля "Фонтанка SUP", собрал в команду более 70 активных и увлеченных сотрудников, которые пройдут на sup-бордах по водному маршруту фестиваля более 8 километров рек и каналов, по историческому Петербургу - под 33 мостами.