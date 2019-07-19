Андрей Мостовой проведет сезон в «Сочи»

Футбольный клуб «Сочи» договорился с «Зенитом» об аренде полузащитника Андрея Мостового. Как сообщает официальный сайт петербургской команды, соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20.

Андрей Мостовой родился 5 ноября 1997 года в Омске. Воспитанник московского футбола, полузащитник два с половиной года перед выпуском провел в «Локомотиве». В 2015-м играл за молодежный состав «железнодорожников», потом перешел в команду ПФЛ из подмосковного города Долгопрудный, затем выступал за «Химки».

Зимой 2019-го присоединился к сине-бело-голубым; отыграл 13 матчей за «Зенит»-2, забив 5 мячей и сделав 2 результативные передачи. Летние «Газпром» — тренировочные сборы провел с основным составом сине-бело-голубых.

Мостовой стал 11-м футболистом, ушедшим из «Зенита» этим летом. Ранее команду покинули Эрнани («Парма»), Луиш Нету («Спортинг»), Андрей Панюков («Урал»), Клаудио Маркизио, Ибрагим Цаллагов («Сочи»), Иван Новосельцев («Сочи»), Дмитрий Полоз («Сочи»), Эльмир Набиуллин («Сочи»), Александр Анюков (завершил карьеру) и Егор Бабурин («Ростов»).