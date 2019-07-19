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РСТИ (Росстройинвест) увеличила сумму сделок на 21% в первом полугодии

РСТИ (Росстройинвест) увеличила сумму сделок на 21% в первом полугодии

РСТИ (Росстройинвест)

По итогам первых шести месяцев 2019 года РСТИ (Росстройинвест) продала на 7% больше квартир, чем за аналогичный период 2018 года. При этом сумма заключённых договоров выросла на 21%, что связано с пополнением портфеля компании проектами высокого класса: ЖК «Terra» у Пионерского сада (бизнес-лайт) и ЖК «Familia» на Петровском острове (премиум).

«Мы значительно увеличили среднюю сумму сделки за счет выхода в более дорогие сегменты, – комментирует заместитель председателя директоров РСТИ (Росстройинвест) Нина Креславская. – Мы намерены укрепить свои позиции на рынке жилья высокого класса как Петербурга, так и Москвы. Сейчас мы готовимся к старту продаж в элитном ЖК «11» на Красной Пресне в центре столицы». 

В первом полугодии РСТИ фиксирует увеличение количество договоров со 100% оплатой и перетекание спроса от ипотечных сделок к программам рассрочки от застройщика. Доля ипотеки в общем объёме продаж РСТИ снизилась с 55% до 40%.

Наибольшим спросом в проектах класса масс-маркет по-прежнему пользуются студии и однокомнатные квартиры, на которые приходится 28% и 42% спроса соответственно. Набирают популярность и новые форматы квартир: в ЖК «Terra» у Пионерского сада пользуются спросом лоты с террасами, а в ЖК «Familia» востребованы квартиры с окнами в санузлах и с мастер-спальнями, где предусмотрена индивидуальная ванная комната или гардеробная при спальне.

За первое полугодие 2019 года РСТИ ввела в эксплуатацию порядка 67 тыс.кв.м. недвижимости, в том числе жилья, коммерческих помещений и социальных объектов. Так, был сдан ЖК бизнес-класса «Кремлёвские звезды» в Московском районе, вместе с которым был построен детский сад на 50 мест, детский сад в ЖК «Золотые купола» на 240 мест с бассейном, и детский сад на 200 мест с бассейном на пр. Маршала Казакова, реализованный в рамках государственного заказа.

В рамках подготовки к переходу на новую схему работы по эскроу-счетам к 1 июля 2019 года РСТИ получила заключения о соответствии критериям Минстроя жилых комплексов «New Time» у Юнтоловского заказника, «Пётр Великий» в Рыбацком на берегу Невы, «Два ангела» в 5 минутах от Новочеркасской, «Суворов» на пр. Маршала Блюхера и первой очереди ЖК «Terra» у Пионерского сада. В этих проектах РСТИ продолжает продавать квартиры по старой схеме. ЖК премиум-класса «Familia» на Петровском острове и элитный ЖК «11» на Красной Пресне в Москве аккредитованы для продажи квартир по эскроу-счетам.

Справка о компании РСТИ (Росстройинвест)

ЖК TERRA – застройщик ООО "РСТИ-ТЕРРА", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/terra/documents

ЖК "Familia" – застройщик ООО "РСТИ-Фамилия", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/familia/documents

ЖК «11» – застройщик АО «Хлебозавод № 16 (специализированный застройщик)», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК "Кремлевские звезды" – застройщик ООО "БалтИнвестСтрой", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/

ЖК "Золотые купола" – застройщик ООО "РосСтройИнвест", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/

ЖК «NEW TIME» – застройщик ООО "РОССТРОЙИНВЕСТ", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/gluharskaya/documents

ЖК "Петр Великий и Екатерина Великая" – застройщик ЗАО "РСТИ", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/

ЖК "Два ангела" – застройщик ООО "РосСтройИнвест", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/

ЖК "Суворов" – застройщик ООО "РосСтройИнвест", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/

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