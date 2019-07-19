Советник Зеленского рассказал о готовности президента начать боевые действия на Донбассе

Советник президента Украины Никита Потураев уверен, что если потребуется, то Владимир Зеленский отдаст приказ о начале боевых действий в восточных районах республики, однако итог конфликта может быть любым.

«Владимир Зеленский — человек очень решительный. Если будет необходимо, он даст приказ о всеобщей мобилизации, о том, чтобы защищаться до конца, держаться за каждую пядь земли — да. Для него, конечно, человеческая жизнь очень много значит. Но есть вещи, которые стоят больше», – заявил Никита Потураев в комментарии изданию «Цензор.нет».

По его словам, Украине нужно быть готовой к любому исходу в этом конфликте, в том числе рассматривать вариант «уничтожить армию».

«Дело не в том, будем ли мы воевать за Донбасс или даже за Крым, а в том, что мы должны быть готовы к любому варианту развития событий», – уточнил Потураев.