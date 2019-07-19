Путин подписал указ. Иностранцы поедут в Петербург и Ленобласть по электронной визе с 1 октября

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 1 октября 2019 года электронных виз для Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации 19 июля.

«Установить, что с 1 октября 2019 года въезд в РФ и выезд из РФ иностранных граждан через пункты пропуска через Государственную границу РФ, расположенные на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, может осуществляться на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов», – говорится в тексте указа.

Электронная виза будет выдаваться иностранному гражданину на основании решения МИД РФ. Чтобы получить ее, необходимо заполнить заявление на сайте министерства не позднее чем за четыре дня до даты въезда в Россию. Визу можно будет получить на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в стране не более восьми суток.

Консульский сбор за выдачу электронных виз взиматься не будет.