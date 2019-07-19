Медведев: Ведем переговоры с голкипером, играющим за рубежом

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал слухи об интересе к вратарю «Краснодара» Станиславу Крицюку.

«Нет. Это не соответствует действительности. У нас Лунев – вратарь номер один, также есть Михаил Кержаков, который готов выйти на замену в любое время. Плюс ведем переговоры с нашим воспитанником, голкипером, играющим за рубежом. Надеюсь, они завершатся успешно», – цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Судя по всему, голкипер, играющий за рубежом, это 24-летний Александр Васютин, играющий за норвежский «Сарпсборг». Васютин – воспитанник питерского клуба, в Европе также играл за финский «Лахти». В текущем чемпионате Норвегии провел 12 матчей, в прошлом розыгрыше Лиги Европы провел 11 матчей – пять в отборе и шесть в групповом турнире.

Александр Васютин является воспитанником петербургской футбольной школы «Смена». За молодёжный состав «Зенита» дебютировал 18 мая 2013 года. В августе 2016-го был отдан в полугодовую аренду в клуб чемпионата Финляндии «Лахти». В 2017-м был признан лучшим вратарём чемпионата Финляндии.

В феврале 2017-го аренда была продлена ещё на год. В июле 2018-го Васютин перешёл в клуб чемпионата Норвегии «Сарпсборг 08» на правах свободного агента. В составе «Зенита» на данный момент трое голкиперов – 27-летний Андрей Лунев, 25-летний Егор Бабурин и 32-летний Михаил Кержаков. Основным вратарем петербуржцев третий год является Лунев. В матче за Суперкубок, который «Зенит» проиграл «Локомотиву» (2:3), по мнению экспертов, Лунев допустил две результативные ошибки. На послематчевой пресс-конференции главный тренер Сергей Семак не стал защищать своего голкипера.