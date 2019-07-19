Затопленная Исаакиевская площадь и высохший Байкал. Защитники природы «состарили» Землю, и получилось страшно

Российский Greenpeace вдохновился идеей популярного приложения FaceApp, превращающего молодых людей в стариков, и «состарил» планету. Для наглядности специалисты выбрали несколько локаций – Байкал, Исаакиевскую площадь в Петербурге и арктические льды. Фото «до» и «после» были опубликованы 19 июля на российском сайте Greenpeace.

Фото: greenpeace.ru

«Ленты соцсетей пестрят фотографиями пользователей, состаренными с помощью FaceApp, — всем интересно увидеть себя в будущем. А что, если мы попробуем представить, как в ближайшее время будет выглядеть наша планета? В серии постов представлены фото Байкала, Санкт-Петербурга и Арктики в настоящее время и в недалёком будущем. Именно так будет выглядеть весь мир, если не прилагать усилия по улучшению экологической ситуации на планете», – говорится на сайте Greenpeace.

Фото: greenpeace.ru

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Фото получились не менее страшными, чем портреты людей, пропущенные через приложение. «Зелёные» видят Байкал в будущем грязной высохшей лужей с мусором на берегу, Исаакиевскую площадь затопленной, а Арктику полностью растаявшей.