Петербуржец заработал миллион долларов за неделю, пока весь мир старил свои лица в его приложении FaceApp

Петербуржец Ярослав Гончаров заработал на своем приложении FaceApp, которое умеет «старить» лица людей, более 1 млн долларов за неделю. А за два года — в 11 раз больше. Деньги приносят платная подписка и реклама.

Как пишет 19 июля Forbes со ссылкой на данные сервиса App Annie, за десять дней с 9 по 19 июля приложение заработало более 1 млн долларов, причем большую часть денег принесли владельцы мобильных устройств Apple, заплатившие 746 тысяч долларов. Они отдавали деньги за то, чтобы отключить рекламу, убрать водяной знак и получить доступ к дополнительным фильтрам, покупая расширенную версию. Она стоит 290 рублей в месяц и 1490 рублей в год. А всего за время своего существования FaceApp, по данным сервиса, принес его создателю 11,6 млн долларов.

19 июля Гончаров также сообщил о том, что FaceApp стал приложением номер один среди всех бесплатных iPhone-приложений и игр в 154 странах мира из 155, в которых работает AppStore.

«Фонтанка» подробно рассказывала биографию создателя FaceApp Ярослава Гончарова, который родился в Сосновом Бору и учился в Петербурге, а также о претензиях к его разработке от иностранных политиков.