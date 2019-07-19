Щедрость петербургского подполковника СКР. Обвиненный в получении взяток Роман Русаков сорил «айфонами» и воевал с жестокосердием

В Петербурге рассмотрят уголовное дело подполковника СКР Романа Русакова по получению взяток на 6 млн рублей. За обвинением скрыта человечность фигуранта.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 19 июля, дело Русакова и его давнего товарища Мушега Товмасяна поступило в Петроградский райсуд. «Русаков обвиняется в двух эпизодах получения взяток и превышении должностных полномочий», – уточняет пресс-служба судов.

Подполковник в октябре 2016 года был назначен руководителем Ленинградского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР. Через несколько месяцев после вступления в должность Русаков, по версии следствия, принял на хранение изъятую на таможне партию из 30 телефонов iPhone7, вскрыл упаковку и четырнадцать штук раздал знакомым, друзьям и подчиненным. Один аппарат Роман Владимирович скромно оставил себе. Оригинальную продукцию Apple он заменил дешевыми репликами.

В декабре 2017 года в следственном отделе Русакова возбудили уголовное дело в отношении гражданина Финляндии Николая Шуляра, выбросившего из своего автомбиля сотрудника таможни. Следователь вменила ему часть 2 статьи 318 УК «Насилие в отношении представителя власти» и настояла на аресте. Русаков не видел ничего зазорного в том, чтобы смягчить квалификацию и отпустить Шуляра на свободу. Эту услугу он якобы оценил в 5 млн рублей. При передаче денег предполагаемому посреднику Мушега Товмасяна офицер юстиции был задержан.

Еще одна взятка, в 1 млн рублей, появилась из очередной ретивости подчиненных Русакова. Они опечатали плавучий ресторан DoZari в Петроградском районе. Чтобы бизнес не простаивал, подполковник лично вскрыл опечатанные помещения и попросил за старание 1 млн рублей, утверждает обвинение. Русаков и Товмасян содержатся под стражей. Первое заседание в Петроградском суде состоится 31 июля, фигурантам будут продлевать меру пресечения.