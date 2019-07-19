Пять детей в тяжёлом состоянии после ДТП с бензовозом под Калининградом. Полиция показала, что стало с их авто

Шестерых человек из семейного микроавтобуса спасают калининградские врачи после ДТП. Самому старшему ребёнку 10 лет, а младшему, по данным местных СМИ, три месяца.

Как информирует пресс-служба УМВД России по Калининградской области, по предварительным данным, 19 июля около полудня на дороге Нестеров – Черняховск – Калининград микроавтобус «Фольксваген» при совершении поворота налево в сторону Гвардейска не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге бензовозу. Бензовоз съехал в кювет: на кадрах с места ДТП видно, что его прицеп опрокинулся. Возгорания и взрыва, к счастью, не произошло.

Пострадали шесть человек из микроавтобуса: 53-летний водитель и пятеро несовершеннолетних пассажиров 2008, 2011, 2012, 2015 и 2019 годов рождения. Все они доставлены в медицинские учреждения Калининграда.

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«Калининград.Ru» со ссылкой на УМВД уточняет, что в «Фольксвагене Транспортёре» ехала семья. За рулём находился дедушка, а в салоне бабушка и мама с шестью детьми.

Один из пострадавших детей находится в крайне тяжёлом состоянии, остальные четверо — в тяжёлом, сообщили изданию в региональном Минздраве. Все они доставлены в детскую областную больницу, отметили в ведомстве. Состояние водителя («Калининград.Ru» пишет, что ему 66 лет) тоже оценивается как тяжёлое, он отправлен в калининградскую больницу скорой помощи.

По информации ФКУ Упрдор «Северо-Запад», сотрудники ГИБДД перекрыли движение на 41-м км трассы А-229, объезд организован через населённый пункт Истровка. Претензий к дорожным органам по факту данного ДТП нет, отмечают дорожники.