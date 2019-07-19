В Петербурге в психбольницу отправили любителя ножевого боя, который бросался на прохожих

Октябрьский районный суд Петербурга постановил отправить на принудительное лечение мужчину, который имел привычку бросаться с ножом на незнакомых людей.

Об этом 19 июля сообщает объединённая пресс-служба судов города. По материалам дела, Алишер Филиппов беспричинно бил ножом прохожих.

Первый эпизод произошёл 8 мая 2018 года у дома 19 по Коломенской улице. Тогда агрессивный петербуржец ударил мужчину перочинным ножиком в шею и щёку. 18 июня того же года он вышел на прогулку в Спасском переулке, где жертва также получила ранение в шею. Спустя некоторое время Алишер уже был на набережной канала Грибоедова, где воткнул нож прохожему в шею и грудь. 21 июня на Гороховой очередная жертва получила ножевое в шею, а в июле на этой же улице Филиппов ранил ещё одного человека.

Мужчину отправили на принудительное лечение в специализированный стационар.