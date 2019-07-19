Братья Люмьер в Шушарах. На конечной станции Фрунзенского радиуса дождались первого поезда

Как сообщает корреспондент "Фонтанки", пробный поезд совершил рейс по новому участку фиолетовой линии метро Петербурга. Состав прибыл на станцию "Шушары" от "Международной" и поехал к депо.

Внутри состава были глава петербурского метрополитена Владимир Гарюгин, вице-губернатор Северной столицы Эдуард Батанов, глава "Метростроя" Николай Александров и председатель КРТИ Сергей Харлашкин. По словам пресс-службы "Метростроя", поезд шел со скоростью порядка 8 км в час.

Напряжение на контактный рельс было также подано 19 июля. После прохода пробного поезда минимум двое суток будут обкатывать ходовые рельсы, снимать с них окалину, проверять работу единой цифровой и поездной радиосвязи. Затем 36 суток проверку будут выполнять электровозы. Если результаты будут положительными, можно будет выдавать заключение о возможности движения поездов полным графиком.

Ранее Смольный обещал отправить пробный поезд по новым станциям Фрунзенского радиуса 19 июля. По состоянию на 10-е число станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» готовы на 84%, а из общей стоимости контракта на строительство объемом 33 млрд рублей генеральный подрядчик объекта «Метрострой» получил 28,5 млрд рублей. Открыть линию обещают к 1 сентября.

Первоначально три станции метро городские власти обещали сдать в декабре 2017 года. Потом дедлайн изменился на декабрь 2018 года, но и этот срок был сорван. После этого выяснилось, что серьезные отставания от графика есть и по оранжевой, и по коричневой линии. Тогда же обострились и финансовые проблемы компании: практически 1 млрд рублей с «Метростроя» потребовала налоговая инспекция. В результате 21 января 2019 года Смольный разорвал 3 из 4 контрактов с компанией, но через 10 дней передумал. Еще через месяц «Метрострой» получил от городских властей дополнительное финансирование и время.