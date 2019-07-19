«Вот и все европейские ценности». Российский МИД назвал «позором» продление ареста Вышинскому

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала решение https://www.fontanka.ru/2019/07/19/092/ Подольского районного суда Киева, который продлил арест Кириллу Вышинскому до 19 сентября.

«Стыд и позор. Вот и все европейские ценности», – написала 19 июля Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее российский МИД называл судебный процесс над руководителем портала «РИА Новости Украина» «произволом».

Служба безопасности Украины задержала главного редактора «РИА Новости Украина», гражданина РФ и Украины Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.