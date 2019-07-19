Климкин узрел в указе Путина "сигнал Западу" о федерализации Украины

Указ президента России Владимира Путина о предоставлении российского гражданства всем жителям Луганской и Донецкой областей Украины является посланием западным странам с призывом перейти к обсуждению федерализации страны. Об этом в Фейсбуке заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

«Это же послание Путина не только и не столько нам, а прежде всего Западу. Причем именно накануне наших выборов. И это послание очень простое: давайте обсуждать федерализацию Украины. Делать это нужно на наших условиях. Россия хочет контролировать по меньшей мере весь Донбасс. И в конце концов, вся Украина является зоной нашего прямого влияния"», — написал Климкин.

Реклама



Он отметил, что Запад может согласиться на такой сценарий, поэтому «планам» России необходимо противодействовать. По его словам, противодействие им можно оказать только в случае стратегического и доверительного взаимодействия Украины с «ее друзьями и партнерами».

«И видение стратегии должны предоставить мы. До того, как сценарий начнет навязывать Россия», — заключил Климкин.

Напомним, 17 июля Владимир Путин подписал указ, которым распространил упрощение выдачи российских паспортов на всю Донецкую и Луганскую области. Ранее, 24 апреля, Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ русскими, проживающими в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, заявив, что решение российской стороны – это «вопрос чисто гуманитарного характера».