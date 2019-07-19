«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Россия и Белоруссия. Украина - Россия, обмен заключенными. Задержавших Голунова полицейских уволили. С Кевина Спейси сняли обвинение. Беглов и Карлсон.

Четвертый международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» – это не только одно из самых необычных и веселых событий лета в Петербурге, но и отличный способ укрепить корпоративный дух. Вместе с сотнями других горожан на SUP-бордах в субботу, 20 июля, пройдут сотрудники 10 ведущих компаний города.