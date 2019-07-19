Итоги недели с Андреем Константиновым
«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Россия и Белоруссия. Украина - Россия, обмен заключенными. Задержавших Голунова полицейских уволили. С Кевина Спейси сняли обвинение. Беглов и Карлсон.
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Россия и Белоруссия, братья или партнеры. Обмен заключенными между Россией и Украиной. Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено. С актера Кевина Спейси сняли уголовное обвинение. Беглов и Карлсон.
Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.
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