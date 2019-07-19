Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+18°C
/ Завтра: +20
$ 62.87р
70.79р
19:10 19.07.2019
Расширенный поиск

Итоги недели с Андреем Константиновым
19.07.2019 17:20
Печать

«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Россия и Белоруссия. Украина - Россия, обмен заключенными. Задержавших Голунова полицейских уволили. С Кевина Спейси сняли обвинение. Беглов и Карлсон.

Россия и Белоруссия, братья или партнеры. Обмен заключенными между Россией и Украиной. Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено. С актера Кевина Спейси сняли уголовное обвинение. Беглов и Карлсон.

Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.

 

Реклама

Подписаться на подкаст Андрея Константинова в iTunes

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор