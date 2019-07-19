Суд продлил арест Вышинскому на два месяца

Киевский суд принял решение продлить арест главному редактору «РИА Новости Украина» до 19 сентября.

«Коллегия судей [Подольского районного суда Киева] удовлетворила ходатайство гособвинения и отказала в удовлетворении ходатайства о смягчении меры пресечения с ареста на личное обязательство», – сообщает 19 июля телеканал 112 Украина.

Сторона защиты настаивала на замене меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Следующее заседание по делу Вышинского назначено на 16 сентября.

Служба безопасности Украины задержала главного редактора «РИА Новости Украина», гражданина РФ и Украины Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.