Не допущенные до выборов в "Звездном" яблочники не нашли поддержки в Центризбиркоме

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ не удовлетворила жалобы четырех выдвиженцев от "Яблока", которых не допустили до выборов в муниципалитете "Звездное" Московского района Петербурга. Такое решение члены ЦИК приняли на заседании 19 июля.

Избирком "Звездного" отказал яблочникам в регистрации, объяснив, что они не принесли обязательный по закону документ – свидетельство о регистрации выдвинувшей их партии. Кандидаты с этой версией не согласны: они утверждают, что приносили этот документ в избирком, и подкрепляют свои слова описью сданных бумаг. Однако муниципальный избирком оперирует другим экземпляром описи, в котором отметка о сдаче нужного документа отсутствует. В "Яблоке" считают, что избирком "Звездного" намеренно фальсифицировал документы.

В петербургской избирательной комиссии, куда яблочники пожаловались, прежде чем идти в ЦИК, встали на сторону муниципалитета. Городской избирком решил: установить, какой из экземпляров описи настоящий, невозможно, а значит, отменять отказ в регистрации оснований нет https://www.fontanka.ru/2019/07/12/095/. В ЦИКе с этой позицией согласились, однако наказали городской избирательной комиссии тщательно проанализировать работу избиркома "Звездного" и через неделю доложить о результатах. Кроме того, ЦИК направит в петербургскую полицию телеграмму с просьбой как можно скорее провести проверку по жалобам яблочников на муниципальный избирком.

Несмотря на то что в случае со "Звездным" позиции Центризбиркома и городской комиссии совпали, в ЦИКе по-прежнему недовольны ходом муниципальной кампании в Петербурге. Зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что протоколы об административных правонарушениях, которые петербургский избирком составляет в отношении членов муниципальных комиссий, слишком медленно доходят до судов. "Пока не будут наказаны те, кто нарушал закон, мы не сможем переломить в общественном сознании мнение, что петербургская комиссия настроена на то, чтобы провести выборы в соответствии с законом", – заявил он.