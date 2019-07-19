Хельсинки обкатывает роботы-автобусы: будущее приближается со скоростью 17 км/ч

Финляндия задалась целью пересадить людей на общественный транспорт, причём максимально экологичный. Своё место - пока в рамках тестирования - в инфраструктуре постепенно занимают и автобусы-беспилотники. «Фонтанка» испытала один из них.

Этим летом на улицах Хельсинки работают два маршрута, которые обслуживают автобусы-роботы. В районе Каласатама, недалеко от центра города,транспорт будущего на линии № 26R можно попробовать до ноября. Беспилотник № 90R курсирует на 2,5-километровом маршруте в самом восточном районе Хельсинки Вуосаари — он доставляет пассажиров станции метро Vuosaari прямиком на живописный пляж Ауринколахти до конца сентября. На обоих маршрутах автобус-робот движется по обычной дороге, денег за проезд не берут. Рейсы даже добавлены в городской планировщик маршрутов.

Маленький компактный фургончик с большими окнами подъезжает к остановке, на которой пока даже нет никаких опознавательных знаков — это просто обочина, где висит сразу два знака «Работает эвакуатор», чтобы отбить у водителей всякое желание парковаться в этом месте.

«Пожалуйста, не забывайте пристёгиваться ремнями безопасности», – говорит «бортпроводник». Это студент-инженер Университета прикладных наук Metropolia Янник, чей вуз является ведущим партнёром проекта. Он с удовольствием отвечает на вопросы пассажиров и рассказывает о транспорте.

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«Да, здесь, как вы видите, 12 сидячих мест, но по закону больше 8 пассажиров пускать нельзя, потому что у меня права категории B», – говорит исследователь.

Шаттлы оборудованы GPS, камерами, лидарами (световыми радарами, которые помогают получать информации об удалённых объектах с помощью активных оптических систем и составлять 2D и 3D-карту местности) и системой одометрии (использует данные о движении приводов для оценки перемещения). С их помощью собираеся информация об окружающей обстановке, обнаруживаются препятствия. Компьютер рассчитывает и определяет свой маршрут, и затем шаттл выполняет исходящие из этого действия, в меру своих возможностей. Работает он на электричестве, заряда аккумулятора хватает на 9 часов автономной работы.

У Янника в руке джойстик, как от X-box: робот хоть и умный, но ему ещё многому предстоит научиться, и в некоторых ситуациях он может растеряться. Например, если по какой-то причине — например, из-за плохо припаркованной машины или других непредвиденных препятствий — приходится отклоняться от линии, заранее запрограммированной с точностью до сантиметра, вернуться обратно на маршрут, как на рельсы, самостоятельно ему иногда сложно. Поэтому операторы, которые контролируют движение с помощью джойстика и интерактивного экрана, в некоторых случаях используют контроллер, на которых, среди прочих, есть и кнопка «Стоп».

Автобус тем временем медленно и местами неуверенно движется по дороге. В таком не страшно — максимально разрешённая скорость 17 км/ч (при заводской до 25 км/ч), а перед препятствиями вроде лежачего полицейского он притормаживает. Порой даже резко.

Среди пассажиров, конечно, есть местные жители, которые уже начали привыкать к новому виду транспорта: кто-то даже попытался зайти в шаттл с оконной рамой, однако его не пустили – безопасность. Но всё же тех, кто специально приехал в этот район испытать автономное транспортное средство, больше – они удивлённо разглядывают автобус и задают вопросы оператору: «А как он реагирует на непредвиденные ситуации? Каков риск аварии на перекрёстке?» За всё время тестирования не было ни одного ДТП, все датчики очень чувтствительные и работают бесперебойно, уверяет Янник. Система настолько точно передаёт информацию, что микроавтобус может смело маневрировать в узких местах.

«Пилот» организован Университетом прикладных наук Metropolia, городским агентством по развитию цифровых услуг и инноваций Forum Virium Helsinki и их партнерами в рамках проекта Sohjoa Baltic, который получил финансирование ЕС в размере 3,8 млн евро. Специалисты из Sohjoa Baltic тестируют роботизированные автобусы также в Латвии, Норвегии, Польше, Дании и Эстонии.

Маршрут № 26R в Каласатама – это «пилот» европейского проекта mySMARTLife. Финская столица вместе с Нантом и Гамбургом в рамках этого проекта работают над созданием базы для автоматизированного общественного транспорта в масштабах всего Евросоюза. Первый в Финляндии долгосрочный эксперимент Helsinki RobobusLine финанируется Хельсинкским фондом инноваций и европейской программой Horizon 2020.

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В обоих проектах участвуют автобусы французского производителя Navya. Стоимость такого шаттла составляет 300 тысяч долларов. Основанная в 2014 году, эта компания, по данным Techcrunch, является одним из лидеров на рынке автономных шаттлов. В 2018 году ей удалось привлечь дополнительные 30 млн евро от Европейского инвестиционного банка на развитие своего бизнеса, а в конце 2019 года она подписала соглашение о намерениях с корпорацией ESMO на 20 млн евро, что позволит выйти на рынки Японии, Китая и Южной Кореи.

Хельсинки стал одним из первых городов Европы, начавшим эксперименты с беспилотным транспортом. Тестирование роботизированного автобуса позволила запустить гибкость закона — в отличие от других стран, он не требует, чтобы водитель держался за руль или даже находился внутри автомобиля, и контролировать движение ТС можно через компьютер. Так компании получили возможность для тестирований мирового уровня в сфере интеллектуального транспорта.

Испытания «беспилотников-общественников» в Финляндии начались ещё в 2016 году, когда микроавтобус Easymile EZ-10 на месяц запустили на 800-метровом участке в столичном районе Хернесаари, а в городе-спутнике Вантаа его собрат возил посетителей ярмарки недвижимости. В 2017 году инновационный транспорт курсировал в аэропорту Хельсинки-Вантаа между терминалом и парковкой, в 2018-м — в районе Кивикко. В июне 2019 в Эспоо японская компания Muji и финская Sensible 4 открыли мини-маршрут для Gacha – первого автономного автобуса, который может работать при любых погодных условиях.

Весной 2020 года роботы сделают ещё один шаг вперед – масштабный международный проект FABULOS впервые выведет автобусы-беспилотники на улицы в странах ЕС в виде целого автопарка, со смешанным движением в центре города, управлять ими будут удалённо из диспетчерской. Три выбранных прототипа будут ездить по улицам Эстонии, Финляндии, Греции, Нидерландов, Норвегии и Португалии с марта следующего года.

«Все эти разные пилотные проекты являются частью непрерывного процесса, в котором новые технологии постепенно тестируются в сложных условиях, а полученные знания переносятся из одного проекта в другой», – объясняет руководитель проекта Улла Тикканен из Forum Virium Helsinki.

Сейчас Хельсинки реализует свой план, цель которого — пересадить горожан с автомобилей на общественный транспорт, создав для этого максимально удобную инфраструктуру. Более того, согласно стратегии города, Хельсинки должен стать углеродно нейтральным к 2035 году.

«Если технология роботизированных автобусов будет развиваться в соответствии с ожиданиями, она может сделать общественный транспорт более рентабельным и повысить уровень его обслуживания: расширив зону охвата в районах, где линии общественного транпорта в настоящее время недоступны, увеличив частоту рейсов и сделав транспорт более доступным», – говорит руководитель проектов Sohjoa Baltic Яри Хонконен.

Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»