Путин: Помощь после паводка в Приангарье должны получить малый и средний бизнес

Помощь от государства должны получить все пострадавшие от наводнения бизнесмены и предприниматели Иркутской области, не только сельхозпроизводители. Об этом 19 июля заявил президент Владимир Путин.

«Поручение о предоставлении Иркутской области субсидии для оказания помощи сельхозпроизводителям дано, но сегодня на встрече некоторые граждане ставили вопрос и о поддержке поврежденных малых и средних предприятий, а не только сельхозпредприятий, насколько я понимаю», – сказал он на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

ТАСС пишет со ссылкой на слова гаранта, что такого положения нет ни в указе президента, ни в соответствующем постановлении правительства.

«Значит, нужно будет внести изменения и в указ, и в постановление правительства, и предусмотреть помощь предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим от наводнения», – сказал президент.

Ранее Владимир Путин выразил своё недовольство работой по ликвидации последствий паводка в Приангарье.