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Город
19.07.2019 16:00
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«Пассажиравтотранс» выведет на улицы Петербурга 200 новых автобусов. В них будет возможность расплатиться бесконтактной картой и зарядить телефон

 

ГУП «Пассажиравтотранс» приобретет 200 автобусов в рамках собственной инвестиционной программы. Как сообщил 19 июля перевозчик ,100 транспортных средств будут рассчитаны на 100 пассажиров, а еще 100 двухсекционных «гармошек» позволят перевозить одновременно до 163 человек.

Аукцион на закупку уже объявлен. Всего на эти цели будет направлено 3,4 млрд рублей, что станет самой крупной закупкой ГУП за последние годы. Новая техника поступит в Петербург партиями в период с октября 2019-го по март 2020 года.

Автобусы будут низкопольными и приспособленными для маломобильных пассажиров. Они будут оборудованы устройствами бесконтактной оплаты проезда и зарядными устройствами для телефонов.

В 2018 году ГУП «Пассажиравтотранс» приобрело 61 автобус на компримированном газе и 10 электробусов; в этом году – 37 двухсекционных автобусов. Весь парк перевозчика насчитывает 2000 автобусов большого и особо большого класса.

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