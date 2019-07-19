Без лица. В Петербурге ФНС массово отказывает фирмам в регистрации, причины неясны

Сотни петербургских предпринимателей получили отказ от регистрации новых юридических лиц. Никакой системы специалисты пока найти не могут, но больше всего это похоже на неуклюжую попытку бороться с фирмами-однодневками.

«У меня срывается открытие бара, по договоренности мы должны начать работать 1 августа, а теперь у нас нет юрлица и мы не можем ни зарегистрировать кассу, ни оформить ЕГАИС, ни даже лицензию получить!» – возмущается предприниматель Татьяна. Она с партнером вложила в свой проект на Восстания несколько миллионов рублей и теперь вынуждена откладывать начало работы, неся убытки — ведь приходится платить аренду и вносить другие платежи, а никакой выручки нет и когда будет — неизвестно.

Как рассказал «Фонтанке» Яков Евсюков, гендиректор ООО «Центр развития бизнеса "Берега Невы"» (сервисные юридические услуги), все его клиенты, подававшие заявления на регистрацию новых юрлиц начиная с 10 июля, получают отказы. Да, раньше тоже иногда приходили отказы, но их были единицы и по вполне понятным причинам. А сейчас — 10 из 10, рассказывает специалист.

В большинстве случаев люди получают отказы с формальными и, на взгляд не только обывателей, но и понимающих в вопросе людей, немотивированными объяснениями. Они звучат громоздко, а если вчитаться внимательнее, может показаться, что вас в подозревают в чем-то нехорошем: «Государственная регистрация не может быть осуществлена в связи с представлением заявления… содержащего недостоверные сведения в части намерения заявителя осуществлять реальную хозяйственную деятельность, а также отклонение его действий от добросовестного поведения, ожидаемого от участников соответствующих правоотношений (злоупотребление правом, ст. 10 ГК РФ)».

Что это, на самом деле мало кто понимает, но выглядит это будто ФНС пытается бороться с фирмами-однодневками, выплескивая из корыта вместе с водой младенцев. «Фонтанка» направила в налоговую официальный запрос с просьбой объяснить, что происходит, но к моменту публикации ответ не пришел.

Реклама



Если вы получаете отказ, нет смысла пытаться по телефону понять, в чем причина того, что вас заподозрили. В налоговой инспекции с вами даже не станут разговаривать — сразу пошлют писать жалобу в офис регионального управления ФНС на Фонтанке, 76 (это можно сделать и удаленно в электронной форме). Срок рассмотрения такой жалобы — две недели. Шанс, что по итогам жалобы фирму все же зарегистрируют, довольно высок, считают юристы. Другой вариант — попытаться заново подать документы на регистрацию. Это может быть быстрее, но никаких гарантий, что опять не откажут, нет.

Судя по статистике новых регистраций, доступных в системе СПАРК, проблема реально существует. Отказов — все же не 100%, но тенденция налицо. Если в прошлом году с 11 по 17 июля зарегистрировалось 670 фирм, то сейчас — всего 280. Причем неделей раньше — вдвое больше — 570. Так что этот спад трудно объяснить сезонным фактором или общим спадом бизнес-активности в Петербурге (хотя он, конечно, есть).

О проблеме знают многие, тему массовых отказов активно обсуждают на профильных форумах юристов. Но найти какую-то закономерность в отказах, чтобы понять, как подавать документы, чтобы не получить отказ, специалисты пока не могут.

«Это не зависит от способа подачи: хоть лично, хоть по доверенности. Не зависит от количества учредителей. Местные или не местные, был раньше бизнес или нет — ничего не имеет значения», – разводят руками юристы.

Никаких объяснений налоговая не дает, предлагая недовольным обращаться с официальной жалобой, чем еще больше подогревает интригу и конспирологические версии.

Денис Лебедев,

«Фонтанка.ру»