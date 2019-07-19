Время инвестировать в ближней «Перспективе»

В Пушкинском районе, в непосредственной близости от аэропорта Пулково, выставлен на продажу действующий бизнес-центр «Перспектива».

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Слагаемые успеха

Каждый инвестор ищет путь получения стабильного дохода. Одной из стратегий увеличения капитала остаётся инвестиция в коммерческую недвижимость.

Арендный бизнес будет выгодными, если ориентироваться на качество объекта, его назначение и местоположение. Офисный сегмент, к которому относится бизнес-центр «Перспектива» отвечает широкому спектру запросов. Арендаторы – компании самого разного профиля, от малого бизнеса с необходимостью установления юридического адреса и рабочих мест для гендиректора и бухгалтера до огромных федеральных колл-центров с сотнями специалистов в помещении формата open space. Офисное помещение может понадобиться в разных ситуациях. Например, если у фирмы вовсе нет собственной недвижимости. Или успешно развивающийся бизнес требует расширения штата и увеличении арендуемых площадей. Ещё один вариант – необходимо охватить определённый район для удобства сотрудников, деловых партнёров, клиентов.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Построено на совесть

Современный бизнес-центр площадью почти 10 000 кв. метров был введён в эксплуатацию в 2016 году пушкинскими строителями, ведущими профессиональную деятельность в районе уже 30 лет. ООО «Терминал-Ресурс» является основным застройщиком проекта «На Царскосельских холмах». Комплексное освоение территории включает в себя возведение малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы», развитие социальной и транспортной инфраструктуры. Вдоль Петербургского шоссе по направлению к Пушкину запланирована общественно-деловая зона. БЦ «Перспектива» – первый реализованный в ее рамках объект на пересечении Петербургского шоссе с улицей Кокколевской. Он построен из сертифицированных материалов и оснащён бесшумными швейцарскими лифтами, системами вентиляции и кондиционирования, собственной газовой котельной. Круглосуточно работает зона ресепшн и охрана. Панорамное остекление придает лаконичность и стиль внешнему облику, а из здания открываются привлекательные виды на Санкт-Петербург и Пушкин.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

На закрытой благоустроенной территории бизнес-центра оборудованы парковочные места для 125 машин. На сегодняшний день в «Перспективе» работают десятки компаний, где трудятся около 500 человек. Несколько помещений свободны и готовы принять новых арендаторов.

Все дороги на «Перспективу»

С территории «Царскосельских холмов», где ведётся масштабное строительство, есть выезды на Московское, Пулковское, Киевское шоссе, Витебский проспект, КАД. Планируется открытие ж/д платформы «19 километр», которая соединит Лугу с метро Балтийская. В августе застройщик приступает к строительству по улице Кокколевской следующего делового объекта – бизнес парка «Гараж». Помимо машиномест он будет включать в себя коммерческие помещения.

Прибыль «здесь и сейчас»

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Финансовые эксперты утверждают, что деньги должны работать на своего хозяина. Однако их надо правильно вложить, чтобы получать доход. В Пушкинском районе коммерческих помещений, предлагаемых в аренду, немного, а большие площади сопоставимого качества вовсе отсутствуют.

При этом в районе активно развивается деловая среда, сюда направлено внимание частных и государственных инвесторов, проводятся международные форумы, ведётся комплексное освоение территории.

Немаловажно, что в работе бизнес-центра «Перспектива» давно отлажены все бизнес-процессы: коммунальное обслуживание, охрана, юридическое сопровождение сделок. Это избавит нового владельца от множества хлопот.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Больше, чем офис

От того, насколько сотрудники довольны условиями труда, бытовыми удобствами, психологическим климатом, зависит эффективность их работы, а значит, бизнес в целом.

Уютное, хорошо оборудованное помещение с качественной системой кондиционирования, высокими потолками, панорамным остеклением настраивает специалистов на продуктивный труд и говорит об уровне амбиций компании.

Частное мнение

Наталья, сотрудник одной из компаний-арендаторов бизнес-центра, поделилась своими впечатлениям о работе в «Перспективе»:

«Конечно, для большого города вопрос времени в пути до работы весьма актуален. Я еду от метро Московская. Общественный транспорт ходит каждые 5-10 минут. По этому направлению не бывает пробок, дорога занимает до получаса. Многие мои коллеги живут в Пушкине, добираются за 10-15 минут. Приятно, что в бизнес-центре работает хорошее кафе с домашней кухней. Таких цен на бизнес-ланчи уже давно не найти в центре города. Высокие потолки, панорамное остекление, кондиционеры – всё это создаёт комфортную атмосферу. К нам часто приезжают деловые партнёры из других городов, есть возможность оперативно запланировать встречу, ведь от аэропорта Пулково до нас всего несколько километров».

Аренда помещений от собственника ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, литера А. (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. (812) 719 19 19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya