В «городе Пу» после публикации «Фонтанки» установили дополнительные скамейки для туристов

После публикации «Фонтанки» в Екатерининском парке в Пушкине установили 29 дополнительных скамеек, чтобы россияне, которые вынуждены стоять в очереди в Екатерининский дворец, могли присесть и отдохнуть. Об этом «Фонтанке» 19 июля сообщили в пресс-службе ГМЗ «Царское Село».

«На первом маршруте добавили 21 новую скамейку к уже имеющимся, – рассказали в музее. – А на втором, где очередь меньше, поставили 8 дополнительных скамеек».

Напомним, как ранее писала «Фонтанка», очередь, ждать в которой приходится до пяти часов, собирается у входа в Екатерининский дворец преимущественно из-за китайских туристических групп. Китайцы стремятся во что бы то ни стало увидеть Янтарную комнату и пытаются попасть в музей через вход для индивидуальных посетителей, а не для туристических групп.

Для обслуживания очереди в парке сложился целый бизнес: граждане Китая привозят своим землякам складные стульчики, которые можно арендовать, воду и еду. Этот сервис не распространяется на россиян. ГМЗ «Царское Село» обратил внимание на проблему еще в прошлом году, но законных способов изменить ситуацию у музея нет.